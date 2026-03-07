Nieta del expresidente Rafael Ángel Calderón habla del lujito que se da siempre que anda de viaje

La joven empresaria e influencer Gigi Garita compartió con sus seguidores uno de sus hábitos favoritos cuando está de viaje, algo que para ella es prácticamente un “no negociable”.

La nieta del expresidente Rafael Ángel Calderón Fournier y de la exprimera dama Gloria Bejarano contó el detalle mientras disfruta de unos días en Florencia.

Gigi Garita anda de viaje en Florencia y afirmó que la ciudad italiana es mágica. (Instagram/Instagram)

LEA MÁS: Nieta del expresidente Rafael Ángel Calderón presume a su guapo novio

Su regla cuando está de viaje

A través de TikTok, la guapa creadora de contenido, de 21 años, explicó que cada vez que sale del país siempre visita un salón de belleza para arreglarse el cabello.

“Algo que me encanta siempre que estoy de viaje es hacerme el pelo. No me gusta secarme el pelo ni planchármelo ni hacerme nada cuando estoy de viaje”, destacó.

Según explicó, prefiere dejar ese trabajo en manos de profesionales del lugar que esté visitando.

“Trato de venir a salones a que me hagan un blower y andar con el pelo espectacular”, afirmó.

Presumió el resultado en Italia

La también empresaria, dueña de la marca de cuidado de la piel Osa Perezosa, compartió un video mostrando todo el proceso que vivió con su cabello en Florencia.

Al ver el resultado final, no ocultó su satisfacción.

“Enamorada. Me encanta”, mencionó mientras mostraba cómo le quedó el look. Luego contó que pagó 15 euros (unos 7.500 colones) y que fue el dinero mejor gastado hasta ahora.

Gigi Garita habla del lujo que se da cuando viaja

LEA MÁS: Nieta de un expresidente inició su negocito en la cocina de su casa y sin ninguna ayuda política

La fama que le dio un reality

Gigi Garita alcanzó gran notoriedad en Costa Rica y Latinoamérica en abril del 2024, cuando ganó el reality Escuelas Imparables, transmitido por E! Entertainment.

Desde entonces, la joven ha seguido creciendo como empresaria e influencer, compartiendo con sus seguidores detalles de su vida, viajes y proyectos.