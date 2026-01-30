Gigi Garita apela a la esperanza y llama a los jóvenes a ejercer el voto este domingo 1.º de febrero

Gigi Garita es toda una joven empresaria seguida por miles de jóvenes en sus redes sociales. (Cortesía E Latino (Dextera))

A pocos días de las elecciones nacionales, la emprendedora costarricense Gigi Garita compartió un mensaje que rápidamente generó eco en redes sociales, especialmente entre el público joven.

Con su publicación busca incentivar la participación electoral y motivar a los votantes primerizos a acudir a las urnas con conciencia y orgullo democrático.

Garita empezó contando que está a punto de emitir su primer voto y compartió un material audiovisual que se encontró de cómo se vivía la fiesta electoral cuando su abuelo, Rafael Ángel Calderón Fournier, fue candidato presidencial y, según escribió, escribió le despertó una emoción que hace tiempo no sentía.

Gigi Garita invitó a todos los jóvenes a salir a votar y a vivir en democracia

LEA MÁS: Nieta del expresidente Rafael Ángel Calderón presume a su guapo novio

“Lo vi y sentí algo que hacía tiempo no sentía: esperanza. Me dio ilusión, tranquilidad y ganas de vivir, por fin, esta fiesta democrática con orgullo”, escribió.

Gigi reconoció que, en el contexto actual, muchas personas experimentan miedo, incertidumbre o confusión frente al proceso electoral, emociones que considera comprensibles, pero que no deberían opacar el valor de la democracia costarricense.

“Es normal. Pero también creo que no debería ser así. Desde muy pequeña, mis abuelos me enseñaron que la democracia es sagrada: no es algo que se da por sentado, sino algo que se agradece, se cuida y se defiende”, señaló.

Gigi Garita es hija de Gloria Calderón, hija del expresidente Rafael Ángel Calderón. (Instagram)

Servir al pueblo

En su mensaje, también recordó el legado de servicio público de sus abuelos, a quienes describió como personas que, pese a las críticas y momentos difíciles, nunca dejaron de creer en Costa Rica ni en la institucionalidad democrática.

“Mi abuela (Gloria Bejarano) dejó su país de origen para entregarse por completo a este, donde fue primera dama y diputada, trabajando incansablemente por la niñez, la educación y la unión nacional. Mi abuelo, desde los 21 años, decidió servir a los costarricenses: fue diputado, ministro, directivo de la Caja, presidente y fundador de un partido construido desde el amor por la democracia y el bien común”, señaló.

LEA MÁS: Nieta de expresidente Rafael Ángel Calderón fue la ganadora de reality show de E! Entertainment

Garita aclaró que con su publicación no pretende orientar el voto hacia ningún partido o candidatura específica, sino motivar a la ciudadanía —especialmente a los jóvenes— a informarse y participar activamente en las elecciones.

“No estoy aquí para decirles por quién votar. Pero sí, por favor voten. No dejen que otros decidan por ustedes”, enfatizó.

Gigi Garita acompañó su mensaje con imágenes de cuando su abuela Gloria Bejarano hacía campaña electoral junto a su abuelo Rafael Ángel Calderón. (redes/Instagram)

El mensaje fue acompañado por imágenes históricas de campañas electorales pasadas, incluyendo momentos de la contienda en la que su abuelo aspiró a la Presidencia, evocando una época en la que la participación ciudadana y la celebración democrática ocupaban un lugar central en la vida nacional.

“Así es como debería vivirse la política: como un acto de servicio, no de poder”, afirmó.

LEA MÁS: Nieta de un expresidente inició su negocito en la cocina de su casa y sin ninguna ayuda política

La publicación de Garita se suma a una serie de iniciativas que, desde distintos sectores, buscan reactivar el interés político de las nuevas generaciones y reforzar la importancia del voto como pilar fundamental de la democracia costarricense.