No la querían y llegó hasta la gala 9: las claves de Jéssica López en Nace una estrella

Jéssica López dijo irse muy feliz con la oportunidad que le dieron de darse a conocer en televisión.

Jéssica López se convirtió el domingo en la octava participante en salir eliminada de Nace una estrella a tan solo tres galas de terminar el programa de Teletica.

La vecina de San Sebastián conversó con La Teja al terminar la novena gala, luego que los jueces anunciaran que seguirían en la competencia Karen Box, Alejandro Galagarza y Verónica Quirós con quienes estuvo en zona de riesgo.

La cantante del grupo Buena Calle fue una de las más criticadas al inicio de la competencia por tener ya una trayectoria musical.

- ¿Sospechaba que se iba a ir?

Bueno, me sentía un poquillo nerviosa obviamente, porque la nominación es siempre una mezcla de sentimientos, pero de verdad me voy con esa felicidad de haber estado acá en el formato, de haber estado en Nace Una Estrella, la experiencia que se vive acá es muy linda, es muy diferente, entonces bueno, me voy súperfeliz.

- ¿Qué fue lo que más le dejó el programa?

El programa me dejó interpretar otros géneros, explorar voces, matices y al haber estado en cámaras es una gran experiencia para mí, entonces me voy con ese gran crecimiento, haber estado en tele, de que la gente también me haya escuchado, de que sepa de mí, entonces bueno, eso era también lo que yo quería, que la gente supiera quién es Jessica López.

- ¿Siente que fue una de sus mejores galas?

Sí, porque bueno, para mí cada gala era la última, no se sabía cuándo se iba a salir, entonces siempre había que dar ese punch y esa fuerza en el escenario, y de verdad me voy feliz con lo que hice, Aprendí muchísimo de los profesores también, que eso es muy importante, con Luis Montalbert, con Isa (Isabel Guzmán), la de interpretación, de cómo he sentido una canción, entonces me voy con eso, me voy más feliz.

Los jueces decieron salvar a Karen Box, Alejandro Galagarza y a Verónica Quirós, quienes también estuvieron en zona de riesgo.

- ¿Qué pensó al ver que competía contra tres compañeros también muy fuertes?

Bueno, es algo muy muy estresante, tener ya cuatro nominados, es algo que uno no se lo esperaba, pero bueno, el jurado tomó su decisión y se respetó y seguimos adelante.

- ¿Con cuál de todas las galas se queda?

Para mí la de ‘Sobreviviré’ de Mónica Naranjo, fue una canción muy retadora para mí y me puse ese reto, entonces fue también una de las galas que me costó, se sacó la tarea, pero también es una canción que me lleva en el corazón y la presentación.

- ¿Qué le dice al público que en un principio no quería verla aquí, que la criticó y aún así llegó hasta la gala nueve?

Bueno, siempre se va a criticar a personas que quieren salir adelante, a veces la gente no lo va a entender y otra gente sí; sin embargo, hago caso omiso a esos comentarios, me quedo con los comentarios constructivos y de verdad que uno siempre va a querer estar en el ojo de la gente, más en la música y si Nace una estrella te pone acá, es por algo y aquí estoy y seguiré adelante.

Jéssica López confesó que en esta gala le hizo mucha falta su novio Jimmy Sierra, quien no la pudo acompañar porque estaba enfermo.

- Sé que es muy pronto, pero ¿qué sigue ahora para Jessica?

Bueno, quiero hacer música original y eso es en lo que ahorita estoy enfocada, obviamente hacer mis eventos como lo venía haciendo y demás, pero sí quiero explorar su música original para Jéssica y que la gente me vea de otra manera.