¡No te vayas! Estos actores le dijeron adiós a exitosas series y dejaron a los fans en shock

Robert Downey Jr tuvo problemas personales que le costaron caro y un incidente que lo llevó a salir de Ally McBeal. La Nación, Argentina

Siempre es una sorpresa cuando un actor o actriz abandona un exitoso programa de televisión. A pesar del reconocimiento, de la crítica y del público, algunas estrellas deciden dejar atrás algunos de sus papeles más populares repentinamente.

Las producciones intentan adaptarse a esos cambios de la forma más natural posible y mantener el éxito inicial con nuevas incorporaciones, pero la decepción de los seguidores suele ser grande y muchas veces provoca una baja en los ratings o un golpe al corazón de la historia.

Uno de los casos más recientes es la salida de la actriz Freema Agyeman, que interpreta a la doctora Helen Sharpe, de la serie “New Amsterdam” de Netflix.

En 2001 Robert Downey Jr. decidió someterse voluntariamente a un tratamiento de rehabilitación, después de haber sido arrestado por posesión de narcóticos. Solo algunas horas después de que la noticia saltara a la opinión pública, el creador y productor de “Ally McBeal”, David E. Kelley, anunciaba que Downey Jr. no aparecería en más episodios de la popular serie de televisión estadounidense, gracias a la cual ganó, un Globo de Oro como mejor actor secundario.

Un portavoz de la 20th Century Fox Televisión aclaró en ese momento, que la grabación continuaría sin el actor, insistiendo en que este no había sido despedido del programa y que se retiraba por decisión personal. Por supuesto, que esta inesperada salida fue un shock para la serie de la abogada, que venía navegando en aguas inestables antes del ingreso del actor y con su partida terminó de naufragar.

George Clooney en ER Emergencias

Julianna Margulies y George Clooney, en una escena de ER Emergencias. La Nación, Argentina

George Clooney y Julianna Margulies interpretaban a la pareja más cautivadora de la icónica serie de los 90, “ER Emergencias”. Sin embargo, de un momento a otro, en la quinta temporada (1999) y en pleno éxito, el famoso actor y galán abandonó el programa.

Aunque la serie duró 15 temporadas, Clooney -que se destacaba en su papel del pediatra Doug Ross- dejó un vacío enorme en la trama, especialmente en su historia con el personaje de Margulies, que perdió el rumbo con su ausencia. A tal punto que un año después de la salida de Clooney, la actriz también dejó la serie. Luego ella, de tanto en tanto, se sumó a las tramas hospitalarias. Pero lo que las fans más pedían era el regreso de la querida pareja y los productores y guionistas lograron concretarlo una década después en un episodio titulado “Viejos tiempos”.

La razón por la cual el actor abandonó la popular serie era para concentrarse en su carrera cinematográfica, pues después apareció en importantes películas como: “Buenas noches”, “Michael Clayton”, “Amor sin escalas”, “Gravedad”, “La gran estafa”, entre muchas otras.

William Petersen en CSI

Después de interpretar a Gil Grissom durante nueve temporadas en "CSI: Crime Scene Investigation", William Petersen sintió que era hora de irse La Nación, Argentina

William Petersen dejó su papel como Gil Grissom en la serie “CSI” después de 8 temporadas y media. El actor se refirió a su salida como una oportunidad para no quedarse dentro de su zona de confort bajo la piel del mismo personaje y sus ganas de probar nuevos papeles. Su lugar en la serie lo ocupó el Doctor Raymond Langstone, interpretado por el actor Laurence Fishburne, mundialmente conocido por su papel de Morpheo en la trilogía Matrix.

Respecto de su paso por el programa, Petersen confesó a Entertainment Weekly: “La razón por la que me voy es porque me temo que me estoy volviendo demasiado cómodo”. La estrella de CSI admitió que como artista sintió que “se iba a atrofiar” si no extendía sus alas y se empujaba a hacer otro tipo de roles. Una vez que dejó la serie se mudó a Chicago para enfocarse en papeles teatrales y permaneció conectado con CSI como productor ejecutivo.

Dan Stevens en Downton Abbey

Dan Stevens en Downton Abbey. La Nación, Argentina

Casi todos los actores del elenco de “Downton Abbey” empezaron con un contrato de solo tres temporadas. A diferencia de sus coestrellas, Dan Stevens no quiso renovar e incluso, se negó a aparecer de forma invitada para cerrar la trama de su personaje, en pos de indagar nuevos papeles en Hollywood.

Tras su salida, pasó a niveles más experimentales en televisión y logró el protagónico en la nueva versión de “La bella y la bestia”.

Si bien el actor no se arrepintió de dejar los magníficos escenarios de “Downton Abbey” (se puede ver en Netflix), los que sí quedaron en shock con su salida fueron los fans de esta serie inglesa, que no creyeron que la felicidad de Lady Mary ( Michelle Dockery) durara tan poco y terminara tan abruptamente.

Patrick Dempsey en Grey´s Anatomy

Patrick Dempsey como el doctor Derek Shepherd. Foto: ABC

La salida de Patrick Dempsey de Grey´s Anatomy, en donde el actor daba vida a uno de los personajes más queridos de la serie, es algo que muchos seguidores de esta historia hospitalaria siguen sin aceptar aún hoy pasadas varias temporadas.

En 2015, el actor decidió dejar la producción de Shonda Rhimes y los guionistas decidieron matar a su personaje, Derek Sheperd, de una manera bastante trágica en la décimo primera temporada. Por supuesto que su salida no pasó inadvertida y provocó que muchos fans dejaran de ver la serie al no aceptar la posibilidad de que Meredith Grey rehiciera su vida sentimental lejos suyo.

En los últimos años, Dempsey aseguró que se fue de Grey´s Anatomy porque había un “ambiente tóxico " en las largas jornadas de grabación: “Creo que en cualquier momento en el que estás en un entorno en el que trabajás 17 horas al día, seis días a la semana, resulta muy difícil mantener ese entorno saludable”. Este clima de tensión y su deseo de seguir creciendo en su carrera lo llevaron a dar un paso al costado. Pero -para alegría de los fans- limadas asperezas y pandemia mediante regresó a la historia su personaje en 2021 para ayudar a Meredith a salir adelante en un delicado momento de salud.