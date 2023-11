No todo fue felicidad en el viaje a la playa que hizo la chef Sophia Rodríguez con su bebé y familia

Sophia Rodríguez tiene a Juli en sus brazos desde el 1 de agosto. (Instagram)

La chef Sophia Rodríguez fue muy sincera al reconocer que no todo fue felicidad en el paseo que hizo recientemente a la playa con su bebita Juliana y la familia de su esposo Ricardo Zoch.

Fue la primera salida de vacaciones que protagonizó Sophi tras dar a luz el 1 de agosto pasado, pero en algunos momentos el viaje hizo sentir bastante incómoda a la empresaria gastronómica.

LEA MÁS: Chef Sophia Rodríguez está encantada con un “truco mágico” que le recomendaron

Al respecto Sophi habló en sus redes sociales el jueves mientras contaba cómo había sido la experiencia de llevar a Juli a conocer el mar.

Según la presentadora de canal 7, los kilitos de más que todavía tiene tras el embarazo de su primera hija le robaron la paz durante las vacaciones, pues la hicieron sentir acomplejada.

“Hace mucho no íbamos a la playa. Claro que lo disfruté, aunque no voy a mentirles. La verdad es que es difícil ir en postparto, sin complejos, por el peso extra que aún cargo, por la flacidez o sin los músculos que algún día tuve mucho más definidos. Me cuesta reconocerme en este cuerpo. Me pido paciencia y perseverancia”, escribió en sus redes sociales.

LEA MÁS: Chef Sophia Rodríguez compartió una gran noticia sobre su bebé

La chef le está poniendo bonito para recuperar su figura: está nadando, haciendo gimnasio y recibiendo masajes abdominales; pero el proceso es un poquito lento y Juli tiene tan solo tres meses de nacida, casi recién cumplidos.

Sophia Rodríguez hizo esta publicación en redes sociales tras su paseo a la playa. (Instagram)

Sophi aprovechó su confesión para decirles a otras mujeres que podrían estar pasando por situaciones similares, que no solo a ellas les pasa, pues es una lucha a la que ella también le hace frente.

LEA MÁS: “Es realmente agobiante”, dice la chef Sophia Rodríguez sobre un problema de salud que la afecta