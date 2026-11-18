La periodista Eleonora “Nono” Antillón fue amiga y compañera de Camilo Rodríguez. (Cortesía)

La periodista Eleonora “Nono” Antillón está viviendo horas de profundo dolor tras enterarse del asesinato de su amigo y colega Camilo Rodríguez Chaverri, con quien compartió pantalla en Canal 2 y mantuvo una cercana amistad.

Eleonora Nono Antillón periodista y presentadora de televisión

La comunicadora no ha podido asimilar la noticia y ha confesado que ni siquiera ha logrado dormir desde que supo que Rodríguez fue asesinado a tiros por sicarios.

“No he logrado pegar un ojo. Raro en mí, porque tengo una enorme capacidad para cerrar los ojos y quedarme profundamente dormida. Pero es que se me viene y se me viene y se me viene la imagen, la sonrisa”, expresó en una reflexión que compartió tras conocer la muerte de su amigo.

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Camilo Rodríguez Chaverri murió asesinado el 16 de noviembre en Santo Domingo de Heredia cuando venía de Guápiles de compartir con su familia.

Nono ha seguido de cerca las publicaciones y reacciones que han surgido desde que trascendió el homicidio. Sin embargo, además de su tristeza, manifestó su preocupación por la manera en que se está utilizando esta tragedia y por el ambiente de confrontación que, a su criterio, se ha generado alrededor del caso.

“La democracia… ¿En qué momento la libertad para expresarse se puede convertir en un peligro?”, cuestionó.

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Nono Antillón llora la muerte de su amigo y colega Camilo Rodríguezí

Antillón hizo un llamado a reflexionar sobre las palabras que se utilizan, los tonos y la manera en que se expresan las diferencias, incluso cuando existe enojo.

También recordó los cuestionamientos y calificativos que recibió Camilo, así como las interrogantes que surgieron alrededor de sus investigaciones periodísticas y de las personas o grupos que pudieron sentirse señalados por sus publicaciones.

La periodista planteó preguntas sobre si detrás de las informaciones que divulgaba Rodríguez pudo haber grupos poderosos, con intereses políticos o económicos, que se sintieran afectados.

No obstante, dejó claro que todavía falta información por conocerse y que hay muchas interrogantes alrededor de este crimen.

Nono Antillón llora la muerte de su amigo y colega Camilo Rodríguez

Una despedida cargada de dolor

El dolor de Nono también quedó reflejado en un video en el que apareció llorando desconsoladamente y pronunció unas palabras que evidenciaban cuánto significaba Camilo para ella.

“Siento que algo en mí murió con él. Esa amiga, siento que algo está volviendo a sembrarse. Habrá revolución en mi silencio. Me prometo a mí misma que este dolor sirva para levantar la paz”, manifestó.

Antes de ese mensaje, también había publicado una contundente reflexión sobre el impacto que le provocó el asesinato de su amigo.

La muerte a tiros de Camilo Rodríguez impactó a muchos. Foto Alonso Tenorio (Alonso Tenorio/Atenorio)

“¡Me duele el alma!”, escribió, para luego expresar que la muerte de Camilo debería despertar a las personas y convertirse en una oportunidad para combatir la oscuridad que, según ella, ha ido hundiendo a la sociedad costarricense.

“Cada quien decidirá cómo convertirse en fuente de transformación en esta hora”, agregó.

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La periodista cerró su reflexión dejando claro que todavía considera que hacen falta respuestas y más información sobre lo ocurrido.

Para Nono, la muerte de Camilo no solo representa la pérdida de un amigo y antiguo compañero de televisión, sino también una herida que la lleva a cuestionarse el rumbo de la sociedad y la importancia de defender la paz.