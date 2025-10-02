Noticias Repretel sorprendió a sus televidentes con importante cambio: ¿lo notó?

Noticias Repretel estrenó su nueva imagen gráfica en la edición meridiana del noticiero de canal 6. Fotografía: Captura. (Captura/Captura)

Repretel inició octubre con un importante cambio en su noticiero de canal 6, con el que muchos de sus televidentes se vieron sorprendidos.

Este miércoles, en la edición meridiana de Noticias Repretel, la televisora presentó el ajuste que hizo y que se mantendrá por mucho tiempo.

La empresa refrescó la imagen gráfica del noticiero, según ellos, persiguiendo un diseño más vanguardista. El cambio se da a cuatro años de que Noticias Repretel renovara su logotipo.

“En 2021, Noticias Repretel dio un giro completo y refrescó su pantalla. Ahora, renueva su imagen con una gráfica innovadora, moderna y más cercana, alineada con las tendencias televisivas actuales”, explicó la televisora en un comunicado que compartió en su sitio web.

Así se veía la línea gráfica de Repretel hasta la edición matutina de este miércoles. Al mediodía, todo cambió. Fotografía: Captura. (Captura/Captura)

Con el ajuste en la gráfica, Repretel “limpió” más la pantalla de su noticiero, haciéndola ver más fresca, pero siempre conservando sus característicos rojo y azul.

Lo que dijo el director de Noticias Repretel

Randall Rivera, director de Noticias Repretel, se refirió a la nueva imagen del noticiero por medio de sus historias de Instagram.

“Feliz y orgulloso de la nueva gráfica de Noticias Repretel”, afirmó el periodista, quien convalece en su casa de la operación que le hicieron en la garganta hace unos días para extraerle un tumor “potencialmente maligno”, en la tiroides.

Randall Rivera dijo sentirse muy feliz con la nueva imagen gráfica de Noticias Repretel. Fotografía: Cortesía Randall Rivera. (Cortesía/Cortesía)

Noticias Repretel cumplió este 2025, 27 años al aire. La televisora, por su parte, celebrará en noviembre sus 32 años de existencia en Costa Rica.