Randall Rivera ya salió del hospital y reveló cuánto pesó el impresionante tumor que le quitaron

Randall Rivera es el director de Noticias Repretel. Fotografía: Cortesía Randall Rivera. (Cortesía/Cortesía)

Randall Rivera contó a La Teja sobre cómo va su recuperación de la cirugía a la que se sometió el lunes pasado debido a un nódulo potencialmente maligno que le detectaron hace unos meses en la glándula tiroides.

En principio, la operación sería este lunes 29 de setiembre; sin embargo, el procedimiento médico fue adelantado una semana y se realizó el pasado lunes; es decir, hace apenas tres días.

LEA MÁS: A Randall Rivera le cambiaron todos los planes para su delicada cirugía en el cuello

La Teja le escribió al director de Noticias Repretel este jueves para saber si ya estaba en casa y preguntarle sobre cómo avanza la recuperación, y el periodista nos dijo que, gracias a Dios, todo va muy bien, aunque está a la espera de los resultados.

“Estoy en la casa desde la noche del martes. Recuperando la voz y esperando que me quiten los hilos. Retiraron todo el nódulo y la tiroides. Era grande el tumor, cerca de medio kilo. Ahora a la espera de la biopsia”, afirmó Rivera por medio de un mensaje de WhatsApp.

Mencionó que la médico a cargo de la operación, que se llevó a cabo en el Hospital México, fue la doctora Deanna Tishman. “Por dicha la operación fue muy buena”, añadió.

Randall Rivera estará fuera de la tele el tiempo que sea necesario para su recuperación. Fotografía: Cortesía Randall Rivera. (Cortesía/Cortesía)

LEA MÁS: Randall Rivera, director de Noticias Repretel, ya fue operado y así salió la cirugía

Randall convalece en casa rodeado de sus seres queridos y nos dijo que su mamá, doña Sonia Vargas; y su esposa, doña Hazel Cerdas, han sido unas extraordinarias cuidadoras, lo tienen chineadísimo con todo lo que necesita.

El comunicador permanecerá alejado un tiempo de canal 6 y radio Monumental, donde tiene su programa Matices, el cual ahorita está siendo presentado por la periodista Febe Cruz. En Repretel, a cargo quedaron los coordinadores de cada noticiero.

La ausencia del periodista de la radio y la tele será la necesaria para recuperarse y volver con toda la pata.