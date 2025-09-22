Randall Rivera, director de Noticias Repretel, ya fue operado y así salió la cirugía

A Randall Rivera, director de Noticias Repretel, le adelantaron la cirugía y este lunes fue operado en el hospital México. (redes/Instagram)

A Randall Rivera, director de Noticias Repretel, le quitaron con mucho éxito la glándula tiroides, luego de ser sometido a una rigurosa operación en el cuello la mañana de este lunes en el hospital México.

El mismo periodista informó el 10 de setiembre que la cirugía se debía porque le detectaron un nódulo con potencial de malignidad en esa zona y que lo ideal era quitarle la glándula para evitar una posible metastasis.

Su esposa Hazel Cerdas comunicó a Repretel que la operación fue todo un éxito y que el comunicador ya está en salón recuperándose.

“Salió bien. La doctora aseguró que lograron quitarle todo y dice que no tiene otras partes afectadas. Ya lo pasaron al salón y estoy muy contenta porque ya me habló. Con solo escucharlo hablar uno se siente distinto”, aseguró a Repretel.com

Dicha operación estaba programada para el 29 de setiembre; sin embargo, la semana pasada le comunicaron que debían adelantarla.

Este domingo, el periodista compartió en sus redes unas cartas y dibujos que le hicieron sus sobrinos para desearle todo lo mejor.

Rivera permanecerá varios meses fuera y mientras tanto su programa Matices, de radio Monumental, lo hará su colega Febe Cruz mientras que, sus otros compañeros se harán cargo de sacar las ediciones del noticiero de canal 6.