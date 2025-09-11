Esto pasará con Noticias Repretel y Matices, de radio Monumental, ante ausencia de Randall Rivera

Randall Rivera, director de Noticias Repretel, se someterá a una delicada operación en su cuello el próximo 29 de setiembre. (redes/Facebook)

Randall Rivera, director de Noticias Repretel y del programa Matices, de radio Monumental, anunció que será operado del cuello porque le quitarán por completo la glándula tiroides.

El reconocido periodista de Grupo Repretel estará alejado de las cámaras por varias semanas, quizá hasta casi fin de año.

“Me voy a someter a una cirugía de cuello en el hospital México después de que los médicos detectaran un nódulo en mi glándula tiroides con potencial de malignidad. Lo que van a hacer es retirarme toda la glándula tiroides para evitar una posible metástasis”, explicó.

En el video que subió a sus redes además dio a conocer qué pasará con la dirección del noticiero de canal 6, así como con su programa Matices, que se transmite de lunes a viernes a las 2 p.m. por la 93.5 F.M..

Rivera mencionó que Matices seguirá saliendo al aire a pesar de su ausencia y que dejó algunas entrevistas grabadas. Los demás días será la periodista Febe Cruz, directora de Noticias Monumental estará a cargo.

“Febe Cruz y Alejandro Meléndez, que es periodista de Noticias Monumental, también producirán algunos de esos programas”.

“En el caso de Noticias Repretel, mi grupo de coordinadores, que ya tenemos muchos días trabajando juntos, pues se harán cargo del noticiero”, explicó.

Febe Cruz, directora de Noticias Monumental, se hará cargo del programa Matices mientras Randall Rivera no está. (Cortesía/Cortesía Radio Monumental)

El periodista agregó que en la primera fase de su recuperación estará “completamente afuera”, pero que una vez superada volverá a tener el control de Noticias Repretel.

“Después cuando esté recuperado físicamente, pues me incorporaré al equipo para enfrentar también la cobertura electoral próxima”, dijo.

Rivera reconoció que la operación le causa cierto miedo, pero que está confiado en que todo saldrá bien.