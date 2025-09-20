A Randall Rivera le cambiaron todos los planes para su delicada cirugía en el cuello

Randall Rivera, director de Noticias Repretel, se someterá a una delicada operación en su cuello. (redes/Facebook)

En un mensaje de agradecimiento que dirigió a las personas que lo han alentado desde que anunció que lo tenían que operar del cuello, el periodista Randall Rivera comunicó que le cambiaron todos los planes para la delicada cirugía.

Repretel había informado hace dos semanas que el director del noticiero de canal 6 sería intervenido el lunes 29 de setiembre; sin embargo, este sábado Randall anunció que el procedimiento médico será una semana antes.

La operación de Rivera se adelantó una semana, por lo que el periodista y jefe de Noticias Repretel será sometido a su cirugía de cuello este lunes 22 de setiembre. La hora no fue comunicada por el también presentador del programa de Monumental, Matices.

“Quiero hacer una pausa para agradecerle a la enorme cantidad de gente que me hizo saber su apoyo después de que les contara que me tengo que someter a una cirugía de cuello. Inicialmente les dije que esa cirugía iba a ser el 29 de setiembre, pero por una cosa logística del hospital que tiene que ver con anestesiólogos, la adelantaron para este lunes 22 de septiembre”, dijo Rivera en un video que compartió en Instagram.

Mencionó que va confiando en Dios y en el apoyo de toda su familia de que la operación será exitosa. “Estoy seguro que todo estará bien”, recalcó.

Randall Rivera comunica importante cambio en su operación de cuello

Randall será intervenido debido a un nódulo potencialmente maligno que le detectaron en la glándula tiroides.

Según dijo la televisora en un comunicado de prensa de hace dos semanas, la operación será en el Hospital México, en La Uruca, y lo que harán los médicos es retirar la glándula tiroides al periodista para evitar cualquier riesgo.

A mediados de esta semana, en Repretel sorprendieron a Randall con una pared de mensajes de buena suerte que le escribieron sus compañeros.

