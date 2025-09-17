Randall Rivera fue sorprendido con un gran detalle en Repretel a pocos días de complicada operación

Randall Rivera será operado el 29 de setiembre en el hospital México. Fotografía: Cortesía Repretel. (redes/Facebook)

A 12 días de someterse a una cirugía de cuello, por un nódulo potencialmente maligno que le detectaron en la glándula tiroides, Randall Rivera fue sorprendido en Repretel con un gran detalle de parte de sus compañeros de trabajo.

Hace una semana, la televisora de La Uruca comunicó que al director de Noticias Repretel lo operarán el 29 de setiembre en el hospital México para retirarle la glándula tiroides y evitar cualquier riesgo.

Ante eso, sus compañeros del canal lo abrazaron en medio del delicado momento de salud que enfrenta, ante el cual el periodista confesó sentir miedo, y este miércoles le dieron una gran sorpresa que lo llenó de ánimo de cara al procedimiento médico.

Randall Rivera fue sorprendido con esta pared de mensajes de parte de sus compañeros de Repretel. Fotografía: Captura Instagram Melissa Durán. (Instagram/Instagram)

“Hoy (este miércoles) le mostramos al jefe lo importante que es para nosotros. Unos días antes de su cirugía se va con el corazón cargadito de cariño de todo su equipo”, escribió Melissa Durán en una historia que compartió en Instagram.

Meli acompañó el mensaje con una foto junto a Rivera y tras ellos se observa un collage de papelitos de colores con mensajes de aliento para el periodista y voz del programa radial Matices.

Luego, Durán compartió otra historia donde mostró la pared llena de papelitos con hermosas palabras que le dedicaron al jefe del noticiero de canal 6.

“Don Ran, en manos de Dios todo saldrá bien, fuerza y pa’delante”, “Te queremos mucho Ran. Bendiciones, aquí te esperamos”, “Esta es solo una curva en el camino, no el final del viaje”, dicen algunos mensajes de la veintena que le dejaron al comunicador.

Repretel indicó que durante el tiempo que Randall esté en recuperación, el programa Matices quedará a cargo de Febe Cruz, directora de Noticias Monumental, y el periodista Alejandro Meléndez.

En tanto, Noticias Repretel quedará a cargo de los coordinadores de la redacción y del productor Alberto Guzmán.