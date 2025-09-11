Farándula

Estos son los mensajes que le escribieron los periodistas de Repretel a Randall Rivera por difícil operación que le harán

Randall Rivera, director de Noticias Repretel, comunicó que lo operarán a fin de mes en el hospital México y estará varias semanas fuera

Por Silvia Núñez
Randall Rivera, director de Noticias Repretel.
Randall Rivera, director de Noticias Repretel, será operado el 29 de setiembre en el hospital México. (redes/Instagram)

Randall Rivera, director de Noticias Repretel, anunció este miércoles que a finales de mes será sometido una difícil operación que lo tendrá alejado de las cámaras varias semanas.

El periodista contó que le quitarán por completo la glándula tiroides, luego que los doctores detectaran un nódulo en esta parte de su cuerpo y que con esta operación pretenden evitar una posible metástasis.

Melissa Durán, presentadora de la edición matutina de Noticias Repretel, fue una que le escribió unas palabras a su jefe.

“Y somos muchos los que estamos con vos, apoyándote, deseándote lo mejor y orando por vos. Todo saldrá bien jefe”, le escribió en el video que él compartió en sus redes y en las de Repretel.

Otro que le deseó todo lo mejor en este proceso es el periodista Andrés Ramírez, quien presenta la edición noctura del noticiero de canal 6.

“Fuerte jefe, como siempre. Aquí tiene a una familia apoyándolo”, publicó.

Randall Rivera, director de Noticias Repretel.
Joselyn Alfaro, expresentadora de Noticias Repretel, reaccionó a la noticia de la operación de Randall Rivera, director de Noticias Repretel. (redes/Instagram)

Su colega Pablo Guzmán, director de Deportes Repretel, también le escribió: “Dios tendrá el control de todo”.

Hasta exfiguras de Repretel también reaccionaron al enterarse de la noticia.

Una de ellas fue la periodista Joselyn Alfaro, quien tiempo atrás fue presentadora del noticiero.

“Confiamos en el proceso. Más adelante, todo tendrá sentido. Te queremos mucho”, publicó ella en sus redes junto a una imagen de cuando trabajaban juntos.

Maynor Solano, quien también formó parte de Repretel, le escribió: “Un abrazo mi estimado, todo saldrá muy bien”.

Gustavo Díaz, periodista de Noticias Repretel
Gustavo Díaz, periodista de Noticias Repretel, también sigue fuera de las cámaras por su problema de salu. (redes/Facebook)

Cabe recordar que el periodista Gustavo Díaz también está incapacitado luego de llevarse un susto con su salud, propiamente con las arterias de su corazón.

Silvia Núñez

Silvia Núñez

Periodista de Espectáculos y Sucesos. Bachiller en periodismo de la Universidad Central desde el 2004. Labora en el Grupo Nación desde el 2013.

