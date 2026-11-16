Luego de más de un año de amor, Isabel González, la novia de Jair Cruz, sorprendió con un mensaje que publicó en el que deja ver cómo está la relación sentimental entre ellos.

A finales de octubre de 2025, el presentador de Teletica confirmó a La Teja su noviazgo con la periodista venezolana, a quien conoció en un evento corporativo y, prácticamente, fue amor a primera vista.

Jair Cruz e Isabel González iniciaron su relación en agosto de 2025. (Instagram/Instagram)

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En las últimas horas, la guapa comunicadora –quien vive en Costa Rica hace un tiempo– publicó en Instagram un mensaje dedicado al animador y locutor, quien al verse sorprendido con semejante detalle, no se contuvo de “gritar” lo que siente por ella.

“Sabía que te deseaba con el alma”

González le expresó a Cruz todo lo que significa para ella y la razón por la que considera que la vida los unió.

“Siento que la vida me ha dado la bendición de tenerte, porque sabía que te deseaba con el alma”, afirmó la macha con una romántica fotografía en la que disfruta junto a su amado de un atardecer en la playa.

“Te amo mucho”, reaccionó Jair a la publicación que hizo la comunicadora.

En octubre de 2025, en conversación con este medio, Jair habló de Isabel y de lo que lo enamoró de ella.

Isabel González sorprendió a Jair Cruz con este mensaje. (Instagram/Instagram)

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Lo que tiene a Jair Cruz de las narices de su novia

“Es una mujer muy preparada, profesional y hermosa. Me gusta cómo maneja su vida, su familia y sus decisiones. Eso me inspira”, dijo el enamorado conductor de televisión.

Isabel tiene una hija de 16 años, un dato que contrasta frente a los seis hijos (cinco biológicos y uno que asume como propio) que tiene su galán.

“Ella se ha integrado con mis hijos de manera natural, y eso me hace sentir muy bien. Hemos creado un ambiente de respeto y cariño que es esencial para cualquier relación seria”, nos contó Jair Cruz meses atrás.

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Es común que en sus redes sociales, Jair comparta publicaciones de los momentos familiares que viven, evidenciando que, en efecto, la familia se lleva de maravilla.