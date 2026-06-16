Jair Cruz le pidió canelones a su novia venezolana, pero jamás imaginó el resultado: “Me estás exponiendo”

Tremenda sorpresa se llevó Jair Cruz este martes cuando llegó a almorzar a la casa de su novia venezolana Isabel González.

El locutor, animador y presentador contó que estaba antojado de comer canelones y su pareja lo quiso sorprender con su propia receta y, ¡vaya que lo logró!

Jair Cruz y su novia Isabel González llevan juntos casi un año. Fotografía: Cortesía Jair Cruz. (Cortesía/Cortesía)

LEA MÁS: Jair Cruz se confiesa enamorado y revela quién es la bella venezolana que le robó el corazón

Cruz compartió en varias publicaciones de Instagram lo que llamó una “historia real”, en la cual narró lo que pasó, interrogó a su guapa novia sobre el resultado y hasta la “troleó”, al punto que ella le dijo: “Me estás exponiendo”.

Días antojado

Según el animador de El Chinamo, tenía días con antojos de canelones y, como su novia dijo que los sabía hacer, él esperó el momento de ser sorprendido.

Ese día fue este martes cuando llegó a almorzar y lo que le sirvieron en el plato fueron varios canelones bañados en salsa roja y queso.

“Usted dijo que usted hacía canelones. Los veo como muy tostados y dije que en Venezuela seguro los hacían así, tostaditos. ¿Los hiciste en el horno? A la hora que los pruebo, oigan”, dice Jair en uno de los videos mientras mastica y deja oír el sonido de lo crujientes que están.

Jair Cruz mostró cómo lucían los canelones servidos en el plato. Fotografía: Instagram Jair Cruz. (Instagram/Instagram)

LEA MÁS: Video de Jair Cruz y Jalé Berahimi revive años después y sorprende lo que él dijo sobre el tema

“A usted se le olvidó un detallazo. Usted agarró los canelones, los sacó de la bolsa y les echó la carne. Hay que ponerlos en agua y cuando están medios suaves se les pone el relleno”, dijo Jair.

“Puede ser honesta”

Confirmó que la carne arreglada y la salsa sabían bien, pero como la pasta no fue precocida antes del relleno, el canelón estaba durísimo, pues el horno los tostó por completo.

“¿Vos nunca has hecho canelones? Puede ser honesta. Usted me tira un canelón de estos y me mata”, afirmó.

Isabel no aceptó que no sabe cocinar canelones, pero justificó el resultado en que hace mucho no los hacía.

¿Qué dijo ella?

“Tenía bastantes años de no hacer (...). Los hice según lo que me recordaba. Me estás exponiendo”, afirmó Isa.

También se excusó diciendo que pensó que el canelón era precocido, así como la lasaña que la venden precocida.

Jair Cruz muestra los canelones que le cocinó su novia venezolana

LEA MÁS: Jair Cruz mostró cómo está Venezuela un día después de la captura de Nicolás Maduro

“¡Qué dicha que lo hice ahorita y no para tu cumpleaños que lo tenía pensado!”, aseguró la guapa.

Para remediar lo sucedido, a Isabel no le quedó de otra que invitar a Jair a almorzar.