Farándula

Novio de cantante Arlene Elizondo le dio una gran sorpresa apenas al llegar a Europa

Arlene Elizondo recibió otra gran sorpresa por parte de su novio al llegar a España

Por Silvia Núñez
Arlene Elizondo, cantante nacional, y su novio Lorenzo Castaño.
Arlene Elizondo, cantante nacional, y su novio Lorenzo Castaño siguen de paseo por Europa. (redes/Instagram)

La cantante Arlene Elizondo está viviendo uno de los momentos más felices de su vida.

La artista viajó a Europa junto con su novio, el doctor Lorenzo Castaño, para celebrar sus 40 años de vida, y lo que no se imaginaba era que el viaje también traería una gran sorpresa: ¡le pidieron matrimonio!

Apenas llegaron a España, Lorenzo se le arrodilló y le pidió que se convirtiera en su esposa, gesto que Arlene no dudó ni un segundo en aceptar.

Arlene Elizondo, cantante nacional, y su novio Lorenzo Castaño.
Arlene Elizondo luce ahora tremendo anillo de compromiso en su mano izquierda. (redes/Instagram)

La artista compartió su emoción en redes con un mensaje lleno de amor y gratitud para contar lo feliz que está con su anillo de compromiso.

“¡Sí, acepto! Definitivamente, el tiempo de Dios es perfecto. Después de mucho llorar hoy de emoción, felicidad y agradecimiento… Mi amor, te elijo hoy, mañana y siempre, porque en tus brazos encontré el amor, la paz y la felicidad que siempre soñé. Te amo, mi amor", publicó en sus redes mostrando el anillote que le dieron.

Arlene está disfrutando de su gira romántica por el Viejo Continente, celebrando no solo una nueva vuelta al sol, sino también el inicio de una nueva etapa junto al amor de su vida.

Silvia Núñez

Silvia Núñez

Periodista de Espectáculos y Sucesos. Bachiller en periodismo de la Universidad Central desde el 2004. Labora en el Grupo Nación desde el 2013.

