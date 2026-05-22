Novio de Lisbeth Valverde se roba todas las miradas al compartir emocionante noticia

El estadounidense Travis Cones, pareja de la exmiss Costa Rica Lisbeth Valverde, cortó respiraciones, robó miradas y sorprendió a muchos al revelar una emocionante noticia que marca un nuevo capítulo en su vida.

Tras varios meses de trabajo, el texano finalmente debutó en la música con el lanzamiento de su canción titulada Olas.

Lisbeth Valverde y su novio Travis Cones tienen casi 7 años de noviazgo. Fotografía: Archivo LT.

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Travis Cones debutó como cantante con “Olas”

El musculoso galán compartió la noticia en redes sociales con un mensaje en el que dejó ver lo importante que fue este proyecto para él.

“Después de un largo camino y de incontables horas de creatividad, mi nueva canción Olas ya está aquí. Este proyecto ha sido un verdadero trabajo hecho con amor, en el que participaron personas increíblemente talentosas que le dieron vida”, afirmó.

Además, explicó la esencia detrás de la canción.

“(Olas) captura el espíritu del océano y la emoción de viajar: una verdadera representación de la aventura y la serenidad”, agregó.

Travis Cones muestra sus músculos y sus dotes para el baile en su nuevo video. Fotografía: Instagram Travis Cones. (Instagram/Instagram)

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El novio de Lisbeth Valverde presume músculos y baile en el video

La pieza es un pegajoso reguetón en inglés —Travis no habla español— y en el videoclip el estadounidense presume tanto sus músculos como sus habilidades para bailar.

Travis Cones también agradeció públicamente a todas las personas que participaron en la producción del proyecto musical.

“Gracias a todos los artistas, productores, editores e influencers de redes sociales que ayudaron a hacer esto posible”, expresó.

Costa Rica inspiró la canción “Olas”

Meses atrás, Travis había contado que la inspiración para Olas nació gracias al sonido del mar y a la conexión que tiene con la naturaleza costarricense.

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Hay que recordar que él y Lisbeth Valverde viven en Uvita, una zona de Osa reconocida por su exuberante riqueza natural.

“Esta canción se convirtió en parte de nuestro programa de viajes y captura la sensación de explorar, crear y vivir el momento aquí, en el paraíso. Pura vibra, experiencias reales y la energía de Costa Rica”, había destacado anteriormente.

La pareja lleva cerca de siete años de relación y constantemente comparte en redes sociales parte de la vida que construyen juntos en el Pacífico sur costarricense.