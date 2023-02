Novio de Verónica González fue fichado por Televisa y ella le siguió los pasos

Hace días les habíamos contado que el novio de Verónica González se fue para México a pulsear una oportunidad laboral y resulta que la consiguió o al menos logró ser fichado por Televisa.

El modelo y presentador Jesse del Valle contó en sus redes que fue aceptado por en el Centro de Educación Artística (CEA), pero en la carrera de Conducción, y adelantó que pronto lo veremos en la “pantalla grande”; es decir, seguro también se capacitará para ser actor.

“Todos venimos al mundo con un propósito, algunos lo descubren primero, otros después, y a otros se les pasa la vida buscándolo. Hoy puedo decir con propiedad que estoy en el lugar, momento y camino indicado. Agradezco a todos los que siempre han confiado y creído en mí, en momentos donde ni yo mismo lo hacía. Hoy me siento orgulloso de formar parte de esta gran empresa y la satisfacción de haber logrado lo que me he propuesto y que esto apenas inicia. Nos vemos en la pantalla grande”, publicó el expresentador de VM Latino.

La presentadora Verónica González ya se encuentra viviendo allá con él y por eso fue que renunció a Multimedios para irse detrás de su amor y apoyarlo más de cerca.

El turrialbeño, de 30 años, quien también estuvo participando en Combate Guatemala, tiene un año de relación con la exreina de belleza, que le lleva 10 años de diferencia.

La relación entre ambos es tan sólida que a González no le importó dejar todo atrás y ahora está a la espera que también le salga algún brete en México.