Nueva temporada de La dulce vida tendrá varias caras conocidas y con hambre de victoria

La dulce vida, programa de humor e imitaciones de Repretel, inicia oficialmente este 10 de octubre, a las 8 p.m.. (redes/Facebook)

En la nueva temporada de La dulce vida participarán dos personas que también estuvieron en el programa de 2019. Es más, una de ellas también la pulseó en el concurso original de 1989, que produjo Univision, canal 2.

Se trata del alajuelense Oscar Estrada Castro, mejor conocido como Kiko, quien llegó a la final hace 6 años, en la categoría cuentachistes, pero al final fue el guapileño Felipe Leiva el ganador.

Oscar Estrada, mejor conocido como Kiko, volverá a participar en La dulce vida, programa de humor e imitaciones de Repretel. (redes/Facebook)

La otra que intentará ganar este nueva temporada es Lyndsay Mayorga, vecina de Guápiles, quien había participado en la categoría de imitaciones.

Pero además, también competirá un reconocido humorista, quien actualmente forma parte del programa “El manicomio de la risa”, de Omega Estéreo.

Hablamos del guanacasteco Argenis Matarrita, quien además forma parte del equipo de humoristas de las corridas de toros de canal 8 en diciembre.

Lindsay Mayorga, de Guápiles, intentará ganar La dulce vida, al no lograrlo en el 2019. (redes/Facebook)

Es decir, en esta temporada participarán varios que ya tienen experiencia en escenarios y en televisión.

Los otros participantes son: María Isabel Zúñiga, David Vargas, José Andrés Saavedra, Reynaldo Marín, Christian Barquero, Jonathan Arias y Carlos García.

Felipe Leiva fue el ganador de la temporada anterior de La dulce vida de Repretel. (redes/Facebook)

Norval Calvo, productor del espacio de canal 6 que iniciará este viernes 10 de octubre, indicó que para esta temporada cualquier persona podía llegar a audicionar tuviera o no experiencia.

“Para esta ocasión no hay ninguna limitación u objeción con ningún participante, pudo haber sido profesional o no, amateur, lo que sea, que la inscripción estaba abierta para cualquier persona. No había que tener ningún privilegio, digamos en el sentido que no podía participar nadie, se abrió al convocatoria para cualquier persona, salvo el ganador de la temporada pasada, ese sí no podía participar del todo”, aclaró el productor creativo de Repretel.

En esta temporada de La dulce vida solo participarán 10 concursantes. (redes/Instagram)

Norval Calvo, Mario Chacón y María Mayela Padilla serán los encargados de elegir al ganador de este año.