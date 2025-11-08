“Nunca había bailado en una pista, pero aquí estoy”: Maleku disfruta su reto en Mira quién baila

El reconocido locutor Irán Blanco, mejor conocido como Maleku, de radio Omega, está más que emocionado porque este domingo dejará el micrófono a un lado para ponerse los zapatos de baile en la novena gala de Mira quién baila.

El guatuseño fue invitado por su compañero de cabina, Daniel Montoya, quien lo convenció de acompañarlo en la pista junto al maquillista Adán Chinchilla, y desde entonces, y esta semana ha sido pura práctica, risas y mucha disciplina.

Aunque asegura que solo había bailado en los salones de Guatuso “cuando era más jovencito”, Maleku se tomó el reto muy en serio y promete que dará todo de sí para que su amigo Dani siga en competencia.

Así vamos los ensayos de Maleku y Adán Chichilla para MQB

- ¿Cómo se siente de que Daniel lo haya invitado a bailar?

Muy agradecido con Dios, primero que todo, y con la producción de canal 7 y con mi compañero Daniel Montoya y Tatiana (Sánchez) por pensar en mi y tomarme en cuenta, de verdad que me siento contento, nunca había tenido la experiencia de bailar o estar en un show de este calibre, fuera de mis bailadas en los salones en mi juventud, en los salones allá en Guatuso, nunca había bailado en una pista, menos ante toda Costa Rica, pero lo estoy disfrutando, todo el proceso, me siento muy contento, feliz y comprometido de dar lo mejor de mi, y dando mi granito de arena para que Dani se siga quedando.

- ¿Qué tal le ha ido en los ensayos con la coreógrafa?

Mi respeto para Tatiana, de verdad que es una gran instructora, coreógrafa, bailarina, muy seria, muy estricta, me ha encantado en lo personal, nos saca lo mejor que tenemos cada uno de nosotros para mostrar. De verdad que estamos muy comprometidos, me encanta los regaños que nos hace porque es la única manera de ponernos las pilas. Prometemos un bonito show para el domingo.

Irán Blanco, "Maleku", locutor de radio Omega, está fascinado de estar en la pista de Mira quién baila este domingo. (Redes/Instagram)

Quiere estar en la otra temporada

- ¿Le gustaría estar en la siguiente temporada como participante?

Luego de esta experiencia en la cual estoy, pues estoy fascinado. Claro que sí, si Dios así lo quiere y la producción en algún momento me evalúa y me da la oportunidad, pues bueno, mi lema es: ¿quién dijo miedo?, eso es lo que me tiene ahorita aquí. Yo encantadísimo de la vida, como decimos en Guatuso, me monto en la mula y a empezar a amanzarla.

- ¿Le hace al baile?

No soy el más bailarín, solo los bailongos que se pega uno, pues en los salones y en los bailes normales o en las actividades donde trabajo como animador o de la radio, pero me encantan los retos, eso es lo que me tiene aquí, y si debo enfrentarme a un monstruo como lo es un baile a nivel nacional, pues encantadísimo de la vida de enfrentarlo y bueno, de tener esta experiencia de vida.

- ¿Cómo cree que le va ir a Daniel, se salvará por tercera vez de la eliminación?

A Dani lo ha estado salvado y seguirá salvándolo la gente que escucha radio Omega, la gente pues es muy metida con todos nosotros y debo agradecer a todo el público que nos sigue en la radio porque de verdad que están metidos, metidos. Todos los días incentivamos a la gente a que vote por Dani y vaya que ha tenido muy buenos resultados. Dani no es el mejor bailarín de todos ellos, pero tiene el carisma y tiene los seguidores y el cariño que la gente nos da en la radio para salvarlo domingo a domingo y si por la víspera se saca el día estoy completamente seguro que este domingo también se va a salvar, aquí estamos haciéndole segunda con esta oportunidad para empujar la carreta entre todos.