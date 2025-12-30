Obituario 2025: Un año para recordar y llorar las despedidas que marcaron a Costa Rica

El año 2025 quedará marcado en la memoria colectiva de Costa Rica como un período de profundas despedidas.

El país lamentó la partida de figuras que, desde distintos ámbitos del entretenimiento, la gastronomía y la cultura popular, dejaron una huella imborrable en generaciones de costarricenses.

Productores, comunicadores, artistas y referentes familiares dijeron adiós, provocando una oleada de homenajes, recuerdos y mensajes de gratitud que reflejan el impacto de su trayectoria a nivel nacional.

Nelson Hoffmann creó el programa Hola Juventud y después Sábado feliz. Este último tiene 25 años al aire por Teletica. (redes/Facebook)

Una de las pérdidas más sentidas fue la de Nelson Hoffmann Cochot, reconocido productor y presentador de televisión, quien falleció el 26 de junio a los 74 años.

El mundo del entretenimiento costarricense quedó de luto con la partida de una de sus figuras más influyentes, cuya visión marcó la televisión nacional durante décadas. Hoffmann fue el creador y productor del emblemático programa Sábado Feliz, además de estar detrás de otros espacios históricos como Hola Juventud.

El chileno murió víctima de un infarto, justo un jueves cuando tenía que grabar el programa de los sábados de canal 7.

Sus colegas y colaboradores de Teletica lo recuerdan como un profesional exigente, apasionado y cercano, siempre dispuesto a apoyar a nuevos talentos.

“Mi papá era un hombre muy generoso y en esa fachada dura que él tenía, seria en muchos casos, que hasta parecía que andaba enojado, pero él tenía un corazón muy noble. Era un hombre muy sensible y cariñoso. Cuando se apagaban las cámaras, salía ese hombre sensible, tranquilo y amante de la naturaleza”, dijo Mauricio Hoffmann tras su muerte.

Además, su influencia trascendió fronteras, al punto de que artistas internacionales como Chayanne se sumaron a los homenajes públicos, agradeciéndole el respaldo brindado a lo largo de sus carreras.

Su legado permanecerá vivo en la memoria de quienes crecieron frente al televisor viendo videos musicales.

Chef de luto

Otra noticia que conmovió al país fue el fallecimiento de Carlos Echandi Sobrado, ocurrido el 11 de mayo.

Echandi era hijo de la reconocida chef Flora Sobrado, conocida como Tía Florita, y esposo de la chef Viviana Muñoz.

Él enfrentó complicaciones de salud asociadas a una insuficiencia renal y permaneció hospitalizado antes de su muerte.

La chef Viviana Echandi y sus hijas perdieron este año a don Carlos Echandi, hijo de Tía Florita.

Su esposa e hijas compartieron sentidos mensajes en redes sociales, resaltando su amor incondicional, su rol como padre y su fortaleza familiar.

“Gracias 2025… sin duda alguna fuiste uno de los más duros de mi vida. Este año me enseñó a hablar con Dios desde el suelo, con el alma cansada y los ojos llenos de preguntas. Me quitó a mi papá, me recordó lo frágil que es la vida y me obligó a despedirme de personas, etapas y sueños que creí para siempre", publicó su hija Daniela Echandi antes de acabar el año.

El humor se vio golpeado

El humor también estuvo de luto tras la trágica muerte de José Ricardo Carballo, conocido por su trabajo en el programa Pelando el Ojo.

El comunicador falleció la madrugada del 16 de agosto en un accidente de tránsito ocurrido en La Garita de Alajuela.

Carballo era reconocido por su talento para la imitación, su agudo sentido del humor y su paso por radio y televisión, cualidades que lo convirtieron en una figura querida por el público tico.

Su pareja y seres cercanos expresaron el profundo dolor que dejó su inesperada partida.

Serenata por siempre

Finalmente, la música popular perdió a uno de sus grandes referentes con el fallecimiento de Cabis Calderón Arley, fundador y líder del Mariachi Calderón de Cabis, quien murió el 14 de noviembre de 2025 tras complicaciones de salud posteriores a una intervención médica.

Con más de cinco décadas dedicadas a la música ranchera, Calderón se consolidó como un símbolo del mariachi en Costa Rica, llevando serenatas y alegría a innumerables celebraciones.

Cabis Calderón era considerado un referente en la música mariachi en Costa Rica. (Facebook/Facebook)

Así, el 2025 se convirtió en un año de despedidas que impactaron al país no solo por la relevancia mediática de estas figuras, sino por las huellas profundas que dejaron en la cultura, la televisión, la música y la vida cotidiana de los costarricenses.