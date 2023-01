Olga Tañón reveló que sufrió una parálisis facial

La cantante hizo la confesión en un video.

A la cantante puertorriqueña Olga Tañón, las críticas por “maquillarse mal” la llevaron a confesar que sufrió una parálisis facial.

La artista se cansó de recibir malos comentarios y burlas por su maquillaje y sobre todo por sus cejas, por eso usó sus redes sociales para aclarar que todo se debe a un problema de salud.

“A los 17 años me dio parálisis facial. Se me paralizó toda una parte de la cara, entonces no sé, como que el ojo… no sé, no me lo sé hacer el maquillaje”, comentó en un video mientras la maquillaban.

“Hay gente que a veces dice: ‘Oye, abre más un ojo que el otro’. Miren, a veces no puedo, hay gente que ni lo nota, pero fue fuerte”, confesó.

La interpreté de “Basta ya” mencionó que no tenía controlados los músculos ni de los ojos ni de la boca, pero que agradece que quedó bien, ya que conoce gente que no logró abrir nunca más el ojo.

A los 17 años me dio una parálisis facial 🥺 les conté un poco de esto en el live de la mañana. Sabían esto de mi? pic.twitter.com/0d8J1TXVBy — Olga Tañón (@OLGATANON1313) January 10, 2023

La puertorriqueña aclaró que esa es una de las razones del porqué no sabía maquillar sus cejas, algo que la gente le suelen criticar.

También contó que, por esa parálisis, no podía tomar líquidos porque todo se le regaba, pero que gracias a los tratamientos fue mejorando.

“Gracias a las inyecciones de vitamina de B12, que fueron casi 45, una un día sí y un día no, con terapia, con electrodos que me ponían, como ultrasonidos, que me daban un poco de corriente, pude”, señaló.