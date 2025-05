Omar Cascante confesó que algunos de sus amigos se enojaron cuando decidió hacer un cambio de vida

Omar Cascante decidió hacer un cambio en su vida que lo llevó alejarse hasta de sus amigos. (Instagram/Instagram)

Omar Cascante aseguró que algunos de sus amigos se “molestaron” cuando él decidió hacer un cambio en su vida y dedicarse ahora más a su paz mental, los ejercicios y a su nueva familia.

El expresentador de Buen día acaba de regresar de un viaje por Estados Unidos, donde andaba visitando a un sobrino junto con su hermano mayor.

Tras regresar a Tiquicia decidió contestar algunas de las preguntas que con más frecuencia le hacen y entre esas estaba el “cómo hiciste para alejarte de la gente que no sumaba”.

“Entendí que mi paz valía más que cualquier lazo forzado. No fue con odio ni con bronca. Solo empecé a cuidar mi energía, a poner límites y a elegir con quién quería caminar esta etapa de mi vida”.

“¿Hubo consecuencias? Sí. Algunos se molestaron, otros se alejaron solos, pero la mayoría, simplemente, reveló su verdadero lugar en mi historia; no eran enemigos, solo no eran parte de mi propósito. Hoy entiendo que soltar no siempre es perder. A veces, es honrar el crecimiento", publicó.

Desde el año pasado, Omar se tomó muy en serio su pérdida de peso y su nueva paternidad, por ende, ya se le ve menos en bares o en restaurantes con sus amigos como antes.