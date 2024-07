Omar Cascante desnuda varios de sus secretos en una carta que escribió para su hijo

Omar Cascante junto a su hijo de 23 años, Daniel. (Instagram)

Omar Cascante sorprendió este martes a su único hijo, Daniel, con una carta que le escribió y en la que el periodista desnudó varios de sus secretos.

Al expresentador de canal 7 lo inspiró una foto que se tomó con el muchacho de 23 años en una salida que tuvieron hace un tiempo y que usó para el mensaje.

Según dijo Omar, su hijo llegó a la edad en la que realmente comenzó a vivir, de ahí que le escribiera su fórmula para tener una vida llena de ganas y determinación.

Cascante habló de viajar y de cómo lo prefiere hacer él; de la fidelidad y de qué le ha dejado ser fiel a sí mismo, de la verdadera familia que va más allá de un tema de sangre y de los “idiotas” que se atraviesan a veces en algunas partes del camino.

Esta es la carta completa que Omar le escribió al amor de su vida, quien le siguió los pasos a su conocido papá en la música.

“CARTA A MI HIJO:

Al ver esta fotografía, solo sonrío y pienso que hace 23 años llegaste a mi vida, pero es ahora cuando realmente has comenzado a vivir. Sí, a vivir con ganas y determinación.

Viaja, hijo, viaja sin descanso. Viaja solo y acompañado. En familia y enamorado (no hay nada mejor). Viaja lo mejor que puedas, pero también en los medios de transporte más incómodos, porque eso también es vivir. Viajar es la única cura que he conocido contra la ignorancia.

No acumules perfumes, ni camisas, ni pares de tenis. Solo son cosas, hijo, no te definirán nunca. Sé fiel a tus valores, a tu gente, y sobre todo, a ti mismo. Esa fidelidad inquebrantable es la única vía que yo he conocido para dormir bien por las noches.

Y eso de ‘la sangre’, eso es una soberana paja. Tu familia es tu gente, y tu gente es aquella que se partiría la cara por ti, en cualquier situación. Por eso, ¡nada vale más que un buen amigo! NADA. Es una obligación de la vida tenerlo o tenerla.

Prueba un buen vino, aprende a comer, cocina para otros. En otras palabras, sirve. Porque en el servicio a los demás está la esencia de ser feliz.

Vive la experiencia de llorar leyendo un libro, es más, lee hasta que se te cansen los párpados. Sonríe viendo la lluvia, y encuentra paz en el canto de un pajarillo, porque cuando sientas eso, habrás alcanzado la plenitud.

Y nunca, por favor, nunca prestes oídos a los idiotas que aparecen en el camino (porque créeme, van a aparecer) para decirte que no puedes hacer esto o lo otro. ¡Hazlo! No hay otra forma de aprender. Y con esto no pretendo que caigas, solo que aprendas una lección (por pequeña que sea).

Finalmente, y por sobre todas las cosas, hijo, no te olvides de la fe de tus padres y del amor más entrañable que existe en esta tierra: el amor de Dios. Él es necesario para todo. Tu papá Omar”.