Omar Cascante deja ver un lado poco habitual y provoca comentarios

Omar Cascante se mostró muy feliz en sus redes. (redes/Instagram)

Omar Cascante sorprendió a muchos de sus seguidores al abrir una ventana poco habitual de su vida privada en redes sociales.

El periodista, quien no suele exponer su relación sentimental, decidió compartir varias fotografías junto a su pareja, Valeria Ramírez, madre de su hijo de un año, acompañadas de una profunda reflexión sobre la familia y el hogar.

LEA MÁS: Hijo de Omar Cascante le da una gran alegría al experiodista de Teletica y a toda su familia

“La familia es ese lugar donde podés llegar cansado, roto o en silencio… y aun así te hacen espacio. No me piden explicaciones, me ofrecen abrazos”, escribió.

Omar Cascante casi nunca muestra a su pareja Valeria Ramírez, madre de su hijo Santiago, en redes sociales. (redes/Instagram)

En el texto también resaltó que la familia es “un privilegio del cielo, muchas veces inmerecido, pero profundamente valioso”, y cerró señalando que estaban felices de disfrutar en familia de un “domingo de potrero”.

La publicación no pasó desapercibida y rápidamente recibió reacciones y comentarios.

Omar Cascante contó que pasó junto a su familia un "domingo de potrero". (redes/Instagram)

Uno de los más destacados fue el de Valeria, quien respondió con un mensaje lleno de amor y gratitud.

“Los dos hombres más hermosos y maravillosos de este mundo duermen conmigo y, ¡qué bendecida soy!”, escribió, agradeciéndole a Omar por construir día a día un hogar que describió como refugio y protección para los tres.

LEA MÁS: Omar Cascante revela su dura lucha contra el alcoholismo: “Hubo noches donde pude no haber regresado”

El gesto llamó la atención precisamente porque Omar mantiene un perfil bajo en lo que respecta a su vida sentimental, por lo que este mensaje fue interpretado por muchos como una muestra sincera del momento pleno que vive junto a su familia.