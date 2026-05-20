Omar Cascante hizo esto unas horas antes de la muerte de su hermano y ahora le sirve para honrarlo

Omar Cascante contó que el video lo grabó horas antes de fallecer su hermano sin saber lo que se vendría para su familia. (redes/Instagram)

El expresentador de Teletica Omar Cascante compartió uno de los mensajes más emotivos y personales de los últimos días, al revelar que grabó un video apenas unas horas antes de la muerte de su hermano Gustavo, conocido cariñosamente como “Tocho”.

Con mucha nostalgia, el periodista contó que jamás imaginó que aquel video terminaría convirtiéndose en una especie de homenaje al legado familiar que le dejaron sus padres y que hoy cobra todavía más significado en medio del duelo.

“Unas horas antes de que mi hermano partiera con el Señor, grabé este video. Jamás imaginé lo que ocurriría después”, escribió.

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Omar explicó que decidió compartir la grabación porque detrás de la anécdota que contó existe una enseñanza mucho más profunda sobre la crianza que recibieron él y sus hermanos.

“Hoy lo comparto porque, detrás de aquella historia del niño olvidado en un bus, siempre hubo una enseñanza más profunda: el legado de mis padres”, expresó.

Omar Cascante recordó cuando fue olvidado en un bus

Lo olvidaron en el bus

En el video, el también cantante recordó una divertida y, a la vez conmovedora experiencia, que vivió cuando apenas tenía 10 años.

Según relató, una noche regresaban de la iglesia en el último autobús que salía en Alajuela y, como era costumbre en él, se quedó profundamente dormido en el asiento trasero.

“En aquel entonces, usted me daba una almohada, una ventana, un asiento y yo me dormía sin pedirle permiso a nadie”, recordó.

Omar Cascante contó que siempre se dormía en todo lado. (redes/Instagram)

Lo que nunca olvidará es que sus padres se bajaron del bus sin darse cuenta de que él seguía dormido en el asiento.

“Me parece estar escuchando la voz de mi papá corriendo detrás del bus y diciéndole al chofer: ‘¡Hey, deténgase, que ahí va Omarcillo dormido!’”, recordó.

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Sin embargo, lejos de guardar aquel momento como un mal recuerdo, Omar aseguró que hoy lo ve como parte de una infancia libre, feliz y auténtica.

“Lo recuerdo como una infancia profundamente hermosa, de esas donde a uno lo dejaron ser, donde el juego era libre, donde la ropa se ensuciaba, donde la vida no cabía en una vitrina”, reflexionó.

Este es Omar Cascante y sus hermanos junto a su mamá. (redes/Instagram)

Él aprovechó ese recuerdo para honrar el papel que tuvieron sus padres en la formación de su carácter y aseguró que gracias a ellos aprendió a vivir con libertad, pero también con amor y límites.

“Mi papá me dejó explorar, me dejó caerme, me dejó descubrir… y también me dejó olvidado en un bus. Y mi mamá, con ese amor que protege, nos dio el equilibrio”, mencionó mientras en el video se ven fotos de él con sus hermanos siendo unos niños.

Mensaje a los padres

Además, dejó un mensaje para muchos padres de familia sobre la importancia de permitirles a los hijos vivir experiencias y aprender por sí mismos.

Omar Cascante recuerda la anécdota de que lo olvidaron en el bus con mucho amor. (redes/Instagram)

“Déjelos ensuciarse, déjelos descubrir, déjelos equivocarse, porque muchas veces, por querer protegerlos de la vida, terminamos protegiéndolos de aprender a vivirla”, expresó.

La publicación rápidamente llenó de mensajes de apoyo y cariño las redes sociales de Omar, especialmente por el difícil momento personal que atraviesa tras la partida de su hermano hace dos semanas.