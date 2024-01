Omar Cascante pide esto luego del lío de faldas que hubo a su alrededor esta semana

Omar Cascante también roba suspiros por su faceta como músico y cantante. (Instagram)

Omar Cascante fue el desayuno, el almuerzo y la cena de mucha gente esta semana por un video que circuló y que armó toda una controversia a su alrededor.

Páginas faranduleras en redes sociales publicaron el polémico video protagonizado por él y dos mujeres más, en una acalorada discusión que muchos asociaron con un “lío de faldas”.

Eso hizo que el nombre del presentador de Buen día anduviera en boca de mucha gente esta semana y aunque él guardó silencio, este jueves decidió romperlo.

Cascante hizo una curiosa publicación en sus historias de Instagram, en la que solo compartió una fotografía de un paisaje bastante lindo y escribió “paz”.

Omar Cascante hizo esta publicación en redes sociales. (Instagram)

Si bien la imagen transmite mucha tranquilidad y serenidad, su comentario podría hacer referencia a cómo se siente actualmente después de la tormenta.

Si la discusión que se ve en el video entre él y las dos muchachas más estuvo relacionada con algo sentimental, no lo sabemos; pero todo apunta a que él no tiene peso de conciencia pues dicen que está soltero.

La Teja supo que Omar terminó su relación amorosa con Marisela Rodríguez en los últimos meses del año pasado, tiempito después de cumplir su primer año ennoviado.

Él había conversado con La Teja y, aunque brevemente, habló de su relación a inicios de octubre cuando aseguró que las cosas entre ellos estaban muy bien.

Precisamente en esa oportunidad le preguntamos por las polémicas amorosas que ha protagonizado en el pasado –porque la de esta semana no es la única– y afirmó que la gente siempre tiene la libertad de pensar y decir lo que quiera.

Omar Cascante habría terminado su relación con Marisela Rodríguez, según supo La Teja. (Cortesía)

“La gente es libre de opinar. Yo creo que el silencio es una respuesta sabia en esa y en cualquier otra faceta de las redes sociales. Prefiero aplicar el silencio, prefiero esperar que el tiempo pase y que a veces dé la mejor respuesta, a veces no tengo la razón o sí, pero en cualquiera de las dos formas, no me preocupa pelear con nadie en redes sociales”, mencionó en aquella ocasión.