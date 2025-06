¡Omar Cascante regresa a la televisión!: “Será un honor saludarnos nuevamente”

Omar Cascante se despidió del público de canal 7 el 14 de junio del 2024, un día después de que Teletica lo despidió de Buen día. Fotografía: Archivo LT.

“Quería compartir una noticia que me tiene muy feliz”, afirmó Omar Cascante en el inicio de un video en el que confirmó su regreso a la televisión.

El periodista y presentador contó este martes que se reencontrará de nuevo en la pantalla con su amigo Randall Salazar, pues el canal ¡Opa! lo fichó para integrar el programa Francamente.

Cascante hizo el anuncio a tres días de que se cumpla un año de su despido –y el de Salazar– de Teletica, el 13 de junio del 2024.

Omar contó que desde este martes y durante los próximos 10 días estará presentando ese programa del canal ¡Opa!, que se transmite de lunes a viernes a las 6 de la tarde.

Aunque el regreso será temporal, el atractivo comunicador está emocionadísimo, aunque también con algo de nervios.

“A partir de hoy (10 de junio) y por los próximos diez días voy a tener el placer, el privilegio de presentar con mis amigos de Francamente, en canal ¡Opa! Volver a ver a Randall (Salazar) y a las chicas (las otras presentadoras del espacio) es algo que me emociona, que me pone nervioso; esta sonrisa me delata”, afirmó Omar en un video que compartió la nueva televisora en redes anunciando la llegada del también cantante.

Omar Cascante habla de su regreso a la televisión

El querido periodista dijo que su participación en el programa también lo obliga a estudiar y lo desafía, pero todo vale la pena con tal de reencontrarse con su amigo del alma y con el público a través de la pantalla.

“Verlo a usted a través de las cámaras, al menos, de esa forma, para mí es un honor y ustedes saben que lo agradezco mucho. Será un honor poder saludarnos nuevamente”, finalizó.

Omar Cascante fue invitado en febrero a presentar por unos días el programa Francamente, que presenta Randall Salazar en canal ¡Opa! Fotografía: Archivo LT. (Captura de Facebook/Captura de Facebook)

No es la primera vez que Omar es invitado a presentar el espacio, pero sí la primera que es por tantos días. ¿Será que pronto el canal anuncia la contratación de Cascante?

