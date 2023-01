Omar Cascante relata por qué era tan apegado a su abuelita que recién falleció

Omar Cascante y su abuela era más que unidos. Cortesía.

Ver al periodista Omar Cascante haciéndole masajitos, cantándole y chineando a su abuelita, doña Dora Salas, era algo muy común en sus redes sociales.

La señora, quien falleció el martes anterior debido a un aneurisma en su estómago, tenía una relación muy estrecha con el comunicador y mucha gente admiraba esa unión que tenían.

Este lunes Omar retomó sus labores como presentador de Buen Día y después de eso conversó con La Teja para contarnos cómo está tras la partida de su viejita y cómo fue que se gestó ese cariño tan lindo que se tenían.

Omar Cascante chineó y serenateó a la mujer de su vida Omar Cascante chineó y serenateó a la mujer de su vida

–¿Cómo se sintió en su regreso al trabajo?

Agradecido con mis compañeros que me dieron el espacio y tuvieron la sensibilidad.

–Esta vez sin una de sus fans que se levantaba tempranito para verlo...

Sí, fijáte que mi abuela desde siempre. Hace 19 años que estoy en el periodismo, ella fue muy constructiva con sus comentarios y muy crítica. Desde una palabra mal dicha hasta unos zapatos que no combinaban, ella siempre me lo decía, entonces tuvimos una relación muy estrecha, yo era como un hijo porque hasta vivimos mucho tiempo juntos. Ella realmente me ayudaba a ser mejor periodista, en temas de forma y fondo, porque me decía cómo tratar a la gente, cómo poner atención, mi forma de sentarme, que las medias tenían que combinar, era cosa seria.

–O sea, no solo eran piropos...

No, no, la tradición era llegar a la casa después del trabajo y ella me recibía, me hablaba de la colonia que me puse, de la camisa... Ella tuvo más nietos, a todos los amó, pero nuestra relación fue muy espiritual, hermosa, yo le masajeaba las piernas, ella era la que me contaba los cuentos más bellos, también era consejera, cómplice, pero también crítica, sabía cómo hacer los comentarios constructivos de mi trabajo y de mi persona.

–¿Le pasó por la mente que ya doña Dora lo ve desde otro lugar?

No tenés idea porque los recuerdos están en todo momento, iba para el trabajo pensando en eso, de que hoy iba a estar en otro lugar como espectadora, sabía que tenía que hacer la mejor entrevista y dar mi mejor aporte, pensando en que eso le está llegando allá, también la colonia que me puse y viendo las medias que no me puse y eso da un poco de consuelo.

Omar Cascante regresó este lunes a Buen Día. Foto Captura de pantalla Teletica.

–¿En qué época fue que vivieron juntos?

Cuando yo trabajaba para otro canal (11) estaba pasando un momento muy difícil en mi vida personal y decidí ir a vivir solo, cuando lo hice vi que era más complicado de lo que creía, entonces la viejita me dijo que me fuera con ella, no quería pensar que yo estuviera solo. Viví con ella un año, primero en una colchoneta hasta que luego conseguí una cama, pero el hecho de que me diera techo, cuando nadie creía en mí y estaban en un proceso de críticas, de señalamientos y cosas difíciles. La abuela creyó y me dijo que todas las cosas pasaban, fue una enseñanza que me quedó para siempre.

Omar Cascante está de luto por la muerte de su amada abuelita

–¿Le llama la atención que la relación haya sido tan estrecha teniendo en cuenta que son de dos generaciones muy distintas?

Sí, vos sabés que a mí me complace mucho y me gustaría que quede de enseñanza para los demás y es que uno no sabe cómo ser adulto mayor. Ni ellos saben cómo ser joven hoy. Los tiempos han cambiado y aquí es donde entra la palabra empatía, porque sí podemos entender, acompañar y acuerparlos, los adultos mayores en muchas ocasiones pasan solos y nadie sabe qué pasa por las cabezas de ellos. Entonces creo que es importante honrarlos de alguna manera con nuestro cuidado y atención.

Ella era una fuente inagotable de sabiduría, de amor y de humor. Tenía una frase particular que decía que está perfecta, no le duele nada y esa era parte de lo que le pedíamos a Dios, de no verla sufrir y así fue. Tuvo un dolor súbito, unos 20 a 25 minutos y falleció, fue fugaz.

Omar Cascante disfrutaba más él los masajitos que le hacía a doña Dora, que la misma señora. Cortesía.

–¿Le dio chance de despedirse?

Sí, pensábamos que iba a estar en el hospital unos días, pero cuando el doctor salió nos dijo que teníamos que despedirnos, entré y le canté Conversación en tiempos de boleros y una canción de la Iglesia, que se llama Él es mi paz, la besé, la abracé y decidió irse, después entró mi hermano y la despedimos.

Yo a mi abuela la ponía en redes sociales porque así éramos y yo, cuando me di cuenta para muchos era un ser cercano y si en la medida de lo posible, inspiramos a alguien para tener una relación así con los suyos, creo que el trabajo se logró.