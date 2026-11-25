El Miss Universo 2027 será en Costa Rica y canal ¡Opa! será el encargado de transmitirlo y organizarlo. (redes/Instagram)

La incertidumbre sobre si Costa Rica realmente será la sede del Miss Universo 2027 podría empezar a aclararse este viernes 27 de noviembre, cuando el canal ¡Opa! dará a conocer todos los detalles de la edición número 76 del famoso certamen de belleza.

La información fue confirmada a La Teja por Yessenia Ramírez, directora de Miss Universe Costa Rica, quien anunció que se realizará una conferencia de prensa a las 11 a. m. en el AC Hotel by Marriott Escazú.

La expectativa es grande, pues desde que se anunció, durante la final de Miss Universo 2026, que nuestro país recibiría el concurso del próximo año, surgieron dudas sobre la designación.

Esto se debe a que horas después del anuncio, el Grupo Legacy Holding (MU East) publicó un comunicado en el que desconoció la elección de Costa Rica y aseguró que Vietnam ya había sido seleccionado desde junio para albergar la competencia.

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La empresa argumentó que, según el acuerdo que mantiene con MU West, a ella le corresponde organizar la edición del 2027 y escoger el país anfitrión. Incluso informó que inició un proceso de arbitraje por las diferencias entre ambas partes.

Por su parte, Ramírez ha defendido que la organización costarricense cuenta con un contrato y la confirmación oficial de Miss Universo, por lo que sostiene que el proyecto sigue en pie.

Anuncio de Miss Universo 2027 en Costa Rica

Ahora habrá que esperar hasta este viernes para conocer qué detalles brindará ¡Opa! sobre la organización del concurso, que, de concretarse, convertiría a Costa Rica en anfitriona por primera vez de uno de los eventos de belleza más importantes del mundo.