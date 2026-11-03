Opo Marín atraviesa un difícil momento que lo tiene con el alma destrozada

Opo Marín atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida, según dio a conocer él mismo este martes.

El comediante y locutor está con el alma destrozada porque este 3 de noviembre su mamita, doña Gladys Eugenia Oreamuno Quirós, falleció.

Opo Marín comunicó este martes la muerte de su mamita doña Gladys. (Maritza Ruiz)

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“Con mi corazón lleno de dolor y mi alma destrozada informo el regreso a la casa del Padre Celestial de mi madre amada, Gladys Eugenia Oreamuno Quirós”, indicó Marín en una publicación de Facebook.

Su lamentable mensaje iba acompañado de una hermosa foto de su progenitora de los tiempos en que gozaba de buena salud.

Así abraza la gente a Opo Marín

La publicación de Marín comenzó a llenarse rápidamente de mensajes de fortaleza que sus seguidores le dedicaron.

“Cuando una madre parte deja en cada uno de sus hijos un pedacito de ella y a la vez se lleva consigo un pedacito del corazón de cada hijo. Te abrazo muy fuerte primo, a vos y a tus hermanos. Dios les dé fortaleza. Descansa en paz tía querida”, “lamento mucho la pérdida de tu señora madre, descansa en la paz del Señor y brille para ella la luz perpetua y para vos mucha fortaleza en este momento tan difícil”, y “mi más sentido pésame Opo. Que Dios te llene de fortaleza y paz. Y reciba a tu mamita en sus regazos, que su luz brille eternamente”, son algunos de esos mensajes.

Opo Marín comunicó así la muerte de su mamita. (Facebook/Facebook)

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Opo enfrenta esta dura partida a poco más de un año de la muerte de otra persona muy importante en su vida: su hermana Anabelle Marín Oreamuno.