Organización del Miss Universo Costa Rica anunciará este día a candidatas para certamen de 2026

La organización Miss Universo Costa Rica soltó este miércoles una noticia que tiene a más de uno contando los días: ya hay fecha y hora para conocer a las aspirantes a la corona del 2026.

Fue la actual reina, Mahyla Roth, quien se encargó de hacer el anuncio oficial a través de un “reel” en Instagram, encendiendo la expectativa entre los seguidores del certamen.

Este año, 15 mujeres de todo el país competirán por la máxima corona de belleza nacional, la cual otorga el pase directo al Miss Universo 2026.

Mahyla Roth, miss Universo Costa Rica 2025, anunció este miércoles el día y la hora en que darán a conocer a las 15 candidatas al concurso de belleza del 2026. Fotografía: Instagram MUCR. (Instagram/Instagram)

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Mensaje de la reina encendió la expectativa

La representante caribeña acompañó el anuncio con un mensaje cargado de emoción e invitación al público.

“Vamos unidas con paso firme. Nos vemos en el programa final de La Academia de Reinas 2026. Acompáñenos a conocer a las 15 candidatas que buscarán convertirse en la próxima representante de la belleza costarricense”, afirmó la caribeña antes de dar la fecha.

¿Cuándo y dónde ver el anuncio oficial?

La organización confirmó que la presentación de las aspirantes será este viernes 27 de marzo a las 10 p.m., en el programa final de La Academia de Reinas.

El evento se transmitirá por el canal ¡Opa! (38 de televisión abierta) y también tendrá transmisión simultánea en redes sociales, para que nadie se pierda el esperado anuncio.

Este día y a esta hora anuncian a las candidatas al Miss Universo Costa Rica 2026

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Fecha de la gran final ya está definida

Además, se confirmó que la gala de elección y coronación de la nueva soberana se realizará el viernes 5 de junio a las 8 p.m. en el Centro Nacional de Convenciones.

Ahí se definirá quién será la próxima encargada de representar a Costa Rica en el escenario internacional.