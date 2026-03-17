Exmiss Universo, Shyennis Palacios, se va de Costa Rica y deja claro mensaje

Miss Universo 2023, Sheynnis Palacios, se fue de Costa Rica este martes tras varios días en el país, donde estuvo para asistir el sábado pasado a la primera fecha del Festival Picnic.

La exreina de belleza publicó un claro mensaje en redes a su salida de Costa Rica, un país que significa mucho para ella porque la acerca más que ninguno a su natal Nicaragua.

Sheynnis Palacios asistió el sábado pasado a la primera fecha del Festival Picnic. Ahí habló con La Teja. Fotografía: Manuel Herrera F. (Manuel Herrera F.)

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“Te veo pronto”, su mensaje de despedida

“Te veo pronto”, publicó Palacios en una historia de Instagram con una foto de la ventanilla del avión, la localización del Aeropuerto Juan Santamaría y dos emoticones: uno de la bandera de Costa Rica y otro de unas manitas de despedida.

Sheynnis llegó a Costa Rica el jueves pasado y disfrutó más libremente su estancia en el país, pues no tenía que cumplir con ninguno de los protocolos que impone la organización del Miss Universo a sus reinas de belleza.

Disfrutó el país como nunca antes

Durante su visita, Palacios aprovechó para conocer Isla Tortuga y darse un “baño de pueblo” en Costa Rica como no había tenido oportunidad de hacerlo anteriormente.

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El Festival Picnic tuvo mucho que ver en esa experiencia, ya que le permitió compartir de cerca con la gente y disfrutar del ambiente del evento.

Shyennis Palacios se despidió de Costa Rica con este mensaje. Fotografía: Instagram Sheynnis Palacios. (Instagram/Instagram)

Su cercanía con Costa Rica

Precisamente, en el evento que se realiza —este sábado 21 de marzo será la segunda fecha— en el Centro de Eventos Pedregal, la guapa nicaragüense habló brevemente con La Teja en exclusiva.

“Yo me siento siempre en casa cada vez que estoy en Costa Rica”, fue una de las cosas que nos dijo en una conversación en la que habló de sus gustos musicales, su vida tras el reinado, su regreso al país y sus actuales proyectos.

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