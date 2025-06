Otro famoso torero improvisado de Zapote está malito de salud

Shakira es uno de los torero improvisados más famosos de las corridas de toros de fin y principio de año. (Luis Navarro)

En este país decir Shakira no es sinónimo de la frase “las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan” sino de improvisado de Zapote.

Este querido personaje de las corridas de toros de fin y principio de año se encuentra algo malito de salud y no precisamente por la cornada de un toro.

LEA MÁS: Shakira habló con La Teja: “Estos días han sido una locura”

Gerardo Ocampo, nombre real del improvisado, le contó a La Teja que lleva dos meses en cama y casi sin moverse por una operación que le hicieron en la rodilla. Lo más furris es que todavía le faltan cuatro meses más de recuperación.

“Shaki” es jefe de cuadrilla de los panteoneros de la Junta de Protección Social, y según explicó, andaba en Aserrí haciendo la inspección de un terreno cuando se cayó en una pendiente.

“Andaba con unos compañeros haciendo una inspección, yo tengo una rodilla operada que un toro me la lesionó hace muchos años y esa fue la que me falló y me golpeé la del otro lado (izquierda), la que estaba buena. Pegué en una piedra, pero estaba demasiado brutal, tuve que bajar como jugando rayuela, de una pata”, contó.

LEA MÁS: Dos reconocidos toreros improvisados se retiran luego de sobrevivir a brutales accidentes en los redondeles

El improvisado explicó que lo operaron en el hospital San Juan de Dios y le pusieron varios pines para reconstruirle la rodilla. De hecho, dice estar muy agradecido con el personal médico que lo ha tratado de lo mejor.

Shakira es panteonero en el cementerio general de San José. (Alejandro Gamboa Madrigal)

Shakira dice estar confiando en Dios que pronto pueda volver caminar por si solo y no con ayuda de muletas y seguir manteniendo controlado el azúcar en su cuerpo para evitar una tragedia mayor.

“Primero nivelarme lo que es la azúcar para que todo marche bien y que no me pase lo que le pasó a mi compañero Diablo (improvisado), cuando lo operaron el azúcar terminó afectándolo y se le medió una bacteria y después con el pie cortado, y bueno ya lo tenemos arribita (en el cielo)”, dijo.

LEA MÁS: Torero el “Diablo” vio al toro que lo dejó sin pierna: “Fue como ver al verdadero diablo”

El Diablo, torero improvisado de Zapote, falleció en febrero de 2023. (Alejandro Gamboa Madrigal)

Shakira lleva contabilizados 295 levantines en los diferentes redondeles del país y ninguno de eso lo ha tenido tan malito como esta caída que sufrió en abril.