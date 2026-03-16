Ozuna sigue disfrutando Costa Rica y fue a comer a restaurante de conocido periodista

Ozuna en Costa Rica (redes/Instagram)

El cantante puertorriqueño Ozuna sigue disfrutando de su paso por Costa Rica luego de su presentación del sábado en el festival Picnic, y todo indica que no ha querido irse sin antes conocer un poco más del país.

Primero, tras su show en Pedregal, el artista sorprendió a muchos ticos al aparecer en una discoteca en La Uruca, donde su amigo, el colombiano Westcol, estaba ofreciendo un espectáculo.

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La presencia del intérprete de música urbana tomó por sorpresa al público que se encontraba en el lugar, convirtiéndose en uno de los momentos más comentados en redes sociales. Además, de que le bajaran el sonido en Picnic por pasarse de su horario.

Pero la visita del “negrito de los ojos claros” no quedó solo en conciertos y fiestas, pues el domingo, el cantante y parte de su comitiva aprovecharon para recorrer la capital y probar un poco de la gastronomía costarricense.

Ozuna evidenció que estuvo en el restaurante de JM Cruz

Ozuna evidenció en sus redes que estuvo en La Esquinita de la Abuela, un restaurante conocido por su comida casera y que es propiedad del periodista José Miguel Cruz, recordado por su trabajo durante muchos años en el programa Más que noticias de Teletica.

En su historia de Instagram se logra ver a su equipo sentado en la mesa mientras disfrutan de distintos platillos típicos costarricenses, entre ellos sopa, casados y otras recetas tradicionales que evocan la famosa “comida de la abuela”.

Sigue en la capital

Y aunque algunos creían que ya se había devuelto a Miami, Estados Unidos, donde tiene su lujosa mansión, pues no es así porque aún sigue recorriendo Costa Rica.

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Este lunes, el artista volvió a compartir contenido relacionado con su visita al país tras publicar una imagen del Museo Nacional, acompañada del mensaje “Pura vida”, frase que parece haber adoptado durante su estadía.

Ozuna sigue en Costa Rica, según evidenció este lunes en sus redes. (redes/Instagram)

Incluso, habría estado caminando tranquilamente por el centro de San José; es decir, estuvo dándose un verdadero “baño de pueblo”.

A pesar del mal sabor de boca con el que habría salido de Picnic, al parecer, el puertorriqueño se olvidó de eso y se va a ir con una mejor impresión de Costa Rica y de su gente.