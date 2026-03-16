Animador revela qué pasó con Ozuna en Picnic: le hicieron varias advertencias y no hizo caso

El animador Daniel Álvarez, más conocido como El Danny, explicó qué fue lo que realmente ocurrió cuando el sonido del concierto de Ozuna se apagó en pleno espectáculo durante el Picnic Festival Centroamérica.

El animador Daniel Álvarez explicó lo que ocurrió durante el show de Ozuna en Picnic. (Albert Marín/Hot Wheels Monster Trucks Glow and Fire)

Según contó, la situación no se dio por un capricho de la producción, sino porque el artista ya había superado el tiempo que tenía asignado para su presentación.

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La producción del festival decidió cortar el sonido cuando el artista superó el tiempo acordado.

“Les voy a contar la verdad del porqué le cortaron el show a Ozuna. Resulta que en los festivales de todo el mundo a los artistas se les comparte el horario con mucho tiempo de anticipación”, dijo.

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El animador explicó que en este tipo de eventos también se negocia previamente cuánto tiempo tendrá cada artista en el escenario.

Ozuna en el cierre del festival Picnic 2023

“En este caso, Ozuna tenía una hora para hacer su show; el artista ya sabe cuánto tiempo tenía. Cuando llega el tiempo de que finalice el show, aún le quedaban varias canciones”.

Según detalló Álvarez, cuando el cantante se extendió más de lo acordado, la producción técnica del festival le recordó que debía terminar su presentación.

“La producción técnica del festival le recuerda que tiene que terminar en punto su hora, pero al no querer terminar su show, luego de varias advertencias y llamadas de atención, la producción corta el sonido en la parte de afuera porque estamos en festival y el show tiene que continuar”, explicó.

El Danny también señaló que esta medida no se toma para perjudicar al artista, sino porque en un festival el tiempo es clave para que todos los espectáculos se desarrollen según lo programado.

El animador agregó que tanto los artistas como la producción conocen de antemano estas reglas, ya que el cumplimiento de los horarios es fundamental para que el evento funcione correctamente.