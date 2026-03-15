Modelo contó el terrible rato que vivió en Picnic: amigos la dejaron botada y hasta una cachetada le dieron

Natalia Castillo contó en redes el mal rato que vivió durante la primera fecha de Picnic. (cap/captura)

La modelo costarricense Natalia Castillo, quien participó en Miss Eco International 2024, contó en redes sociales el terrible momento que vivió durante el Picnic Festival Centroamérica, cuya primera fecha se realizó este 14 de marzo.

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Según relató, lo que empezó como una salida para disfrutar del evento terminó convirtiéndose en una experiencia muy amarga.

“Tengo cinco años consecutivos de ir a Picnic y siempre me va bien excepto esta vez, que decidí irme sola y quedé de verme con mis amigos”, contó por medio de su cuenta de Instagram.

La ojiverde confesó que cuando se planea ir a este tipo de actividades es mejor hacerlo en grupo, ya que en eventos masivos muchas veces no hay señal y es fácil perderse entre tanta gente.

Natalia castillo contó la terrible experiencia que vivió.

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La exreina de belleza explicó que tenía una entrada que le permitía ingresar a casi todas las zonas del festival, excepto a una en específico, mientras que sus amigos no contaban con ese mismo acceso.

La modelo dijo que sus amigos se fueron a otra zona del festival y la dejaron sola. (cap/captura)

Según dijo, gracias a ella sus amigos lograron entrar al área donde ella podía estar; sin embargo, luego decidieron moverse a otro lugar para tener una mejor vista y se fueron sin avisarle.

“Ellos lograron entrar y me dejaron botada, no se comunicaron, no me llamaron, no les importó, que decepción”, dijo.

Castillo aseguró que lo peor vino después, cuando se encontró con un conocido del gimnasio donde entrena. Se saludaron y comenzaron a conversar porque ambos estaban buscando a sus respectivos amigos.

“Yo le dije que qué madre, que no quedaba de otra que buscar la gente, él la suya y yo la mía. El muchacho no me mencionó que tenía novia y que en ese grupo estaba ella, nos sentamos en una banca y estábamos conversando de que ya nos habíamos dado por vencidos perdiendo a los compas, hasta que apareció una mujer de la nada y me pegó una cachetada”, comentó.

La modelo relató que la mujer empezó a reclamarle quién era ella y por qué estaba sentada al lado del muchacho.

“Era la novia del muchacho que yo había conocido de vista. Esa muchacha me metió una cachetada tan grande, que todo en mí se activó, que yo quería darle, por la ira, pero era más la integridad, la ética, el respeto por mí misma, y la reputación que yo le dije: ‘Esto es un malentendido y espero que lo comprenda’ y me fui”.

Tras la experiencia, Natalia aseguró que la situación le dejó una reflexión sobre la lealtad de las personas y que cada vez entiende más por qué casi no sale de fiesta.