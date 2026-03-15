Vea lo que hizo Ozuna apenas terminó su presentación en Picnic

Ozuna llegó de sorpresa al concierto de Westcol este sábado después de su presentacion en Picnic. (redes/Captura de video)

El cantante Ozuna fue uno de los artistas principales en la primera fecha del festival PicNic y al terminar su presentación no fue se fue directo a su hotel a descansar.

Resulta que el puertorriqueño terminó la noche de este sábado en otro concierto, donde él no era el artista principal.

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Ozuna sorprendió al público que se llegó a la segunda presentación del colombiano Westcol en el Centro de Eventos La Uruca, quien el viernes también estuvo en este mismo lugar frente a más de 3 mil personas.

La presencia de Ozuna era el gran secreto de la noche y, cuando apareció en el escenario, desató una verdadera locura entre los asistentes.

Ozuna y Westcol compartieron tarima en Costa Rica. Captura Backstage Magazine (redes/Captura de video)

Aunque su participación fue corta debido a su apretada agenda, ambos artistas aprovecharon el momento para interpretar juntos el éxito urbano “Te boté”, uno de los temas más coreados por el público, como lo evidenció la página Backstage Magazine.

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Esta inesperada colaboración convirtió la noche en un momento memorable para los fans, que vivieron un doble espectáculo con dos de las figuras más populares del género urbano.

Al menos en este otro concierto los asistentes sí terminaron felices con la participación del “negrito de los ojos claros”, pues muchos que lo vieron en Picnic lo terminaron abucheando porque culpa del sonido, pues casi al finalizar tuvo problemas con este.