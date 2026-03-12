Westcol visitará Costa Rica y quiere hacer algo que podría generar caos vehicular en el país

El streamer colombiano Westcol generó conversación en redes sociales luego de asegurar en una transmisión en vivo que tiene ganas de realizar una actividad masiva en Costa Rica, algo que podría provocar congestión vehicular por la cantidad de personas que llegaría a convocar.

Lo dijo durante una transmisión

Westcol mencionó en un stream que quiere realizar una actividad masiva en Costa Rica. (redes/Instagram)

Durante uno de sus streams, el creador de contenido habló sobre actividades que reúnen a miles de personas y mencionó un evento realizado en Villavicencio, en Colombia.

“¿Ustedes no vieron que H Municipal hizo una rodada allá por Villavicencio y fueron como cinco mil personas?”, comentó.

Según explicó, este tipo de convocatorias suele tener una gran participación porque muchas personas disfrutan salir a conducir y participar en encuentros masivos.

Reconoce que podría generar problemas

Westcol incluso admitió que cuando una actividad logra reunir a mucha gente, podría generar complicaciones en las calles.

“Una rodada la puede hacer cualquiera, se los digo de verdad. Es muy fácil de hacer porque a la gente le gusta eso”, dijo durante la transmisión.

El streamer también señaló que cuando existe un poder masivo de convocatoria, la situación puede convertirse en un problema.

“Con un poder masivo de convocatoria puede ser un problema”, afirmó.

Mencionó hacerlo en Costa Rica

En medio de la conversación, el creador de contenido sorprendió al mencionar que tiene ganas de realizar algo similar en Costa Rica.

“No lo he hecho hace mucho, pero tengo ganas de hacerlo en Costa Rica, tranquilo”, comentó durante el stream.

Por ahora no existen detalles sobre una fecha o lugar específico, pero el comentario generó debate entre usuarios en redes sociales sobre el impacto que podría tener una convocatoria de este tipo.

El colombiano se presentará en el país este 13 y 14 de marzo.

