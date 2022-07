Pablo Montero: comió rico y se fue sin pagar, ¿cuánto quedó debiendo?

Pablo Montero dice que él pagó su parte.

Pablo Montero fue señalado días atrás de haber ido a un lujoso restaurante de la Ciudad de México, comer sabroso e irse sin haber pagado la cuenta, que superaba los 15 mil pesos (495.000 colones).

De acuerdo con la información publicada por la revista TVNotas, el cantante quiso engañar a los empleados del lugar, ubicado dentro del hotel Presidente Continental, y pidió que cargaran el servicio a la cuenta de un cuarto que había reservado.

Sin embargo, dejó el hotel por una de las salidas secundarias y no lo vieron más. Después de la publicación, el cantante aseguró que la versión de la revista no era correcta, ya que él sí pagó su parte, como le correspondía, pero no la de las otras 15 personas con las que comió.

¿De veras quedó claro?

Luego la abogada de Montero salió a defenderlo y además de corroborar las palabras de Pablo, reveló que el también actor ya aclaró este problema.

Pablo Montero cantará dentro de poco en Costa Rica. Instagram

“Él es el famoso, se fueron encima de él, pero las cosas no sucedieron así. Hubo otras personas, otros amigos de él, ya se había cerrado, pero se pidieron otros consumos. El señor Montero interpretó que ellos tenían que pagar la parte que les tocaba; sin embargo no lo hicieron”, dijo la licenciada.

“El señor Montero ya fue al restaurante a pagar la cuenta total, que era de una cantidad aproximadamente de 15 mil pesos”, agregó.

