¡Vieras qué susto! No podía remar, no podía salir, la tabla no la podía sostener. Un argentino que estaba ahí cerca se me acercó y me dijo: ‘¿se siente bien?’ y yo de una vez le dije que no, que no sentía el brazo, que no lo podía mover, ni el cuello y él me ayudó a salir. Si no fuera por ese muchacho, probablemente no estuviera contando la historia.