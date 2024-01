Página internacional se burla del peor momento de la vida de Keyla Sánchez

Varios internautas recordaron el choque de Keyla Sánchez.

La famosa presentadora de televisión Keyla Sánchez, da de qué hablar tanto fuera como dentro de nuestro país y ahora, fue una página de memes mexicana la que recordó uno de los peores momentos de la vida de la bella presentadora.

Una página llamada Supercars Veracruz, compartió dos imágenes en forma de meme, una donde sale la guapa presentadora mostrando las llaves del carro, en el que se había accidentado y otra donde sale el carro completamente destrozado.

Así quedó el vehículo de la presentadora Keyla Sánchez. (Cortesía)

En el pie de la publicación los amantes de los carros escribieron: “La morra (güila) chingue y chingue, para que le compren su camioneta// minutos después”.

Aunque quizá no tenían conocimiento del contexto, sin duda que este fue un trago amargo para la comunicadora, que lamentablemente le trajo muchas consecuencias.

“No le duró nada el maquinón”, “Primero un curso de manejo”, “Ese día despidieron a los muchachos que estaban trabajando ahí por grabar a Keyla”, “Lo que pasó fue que ella se pasó de tragos y de camino a su casa chocó su camioneta contra el muro de un peaje en Costa Rica”, fueron parte de los comentarios de algunos ticos, quienes no dudaron en contar la historia y reaccionar a la publicación.

Accidente

El episodio que vivió Sánchez, ocurrió el pasado 31 de marzo del 2022.

Ella venía regresando de una fiesta que tuvo con varios de los que son (o eran) sus amigos, producto del impacto la simpática presentadora sufrió serios golpes, la quebradura del fémur de su pierna izquierda, además de la pérdida total de su nave y un juicio social más que fuerte, intenso y constante.

Desde ese entonces, perdió su trabajo en Qué buena tarde, algunas amistades, seguidores y más. Se convirtió en el punto de mira de muchas personas, que la criticaban, no solo porque supuestamente manejaba con unos tragos de más, sino que lo negó, aparte de que el proceso después del percance no fuera como se acostumbra, ya que nunca se supo si hubo o no alcoholemia.

Varios internautas comentaron la publicación que hizo una página mexicana. Captura

Lo último que se supo

Ante todo lo que le pasó, la presentadora debía enfrentar un juicio por los delitos de conducción temeraria y falsedad ideológica, el pasado viernes 30 de junio del año pasado, a las 2:30 de la tarde, en el Juzgado Penal de Pavas, sin embargo; esta esperada audiencia se suspendió y, según lo que se rumora fue que ella terminó aceptando los cargos y haciendo trabajo comunitario.

A pesar de todo lo que ocurrió, Keyla ha sabido cómo salir adelante, convirtiéndose en una de las figuras más seguidas y queridas de la televisión nacional.

