PANI denunció a otro creador de contenido por presuntamente contactar menores

El creador de contenido Steve Diet fue denunciado por el PANI por, presuntamente, escribirle a una menor de edad. (redes/Instagram)

El Patronato Nacional de la Infancia (PANI) presentó una nueva denuncia ante las autoridades judiciales contra un creador de contenido digital, luego de que se expusieran en redes sociales presuntos mensajes que habría enviado a una menor de edad.

La situación salió a la luz tras una publicación del perfil de Instagram Rachel McKenzie, administradora de la cuenta @activismo_con_chell, quien compartió un video de aproximadamente 50 segundos en el que mostró capturas de pantalla de una conversación que, según explicó, le fue enviada por la propia adolescente afectada para denunciar lo ocurrido.

En las imágenes aparece el creador de contenido Esteban Gómez, conocido en redes sociales como Steve Diet, quien presuntamente habría intercambiado mensajes con la menor.

Rachel McKenzie denunció que el creador de contenido Steve Diet habría acasado a una menor de edad

En uno de ellos se lee: “Encontré a mi futura esposa”, a lo que la menor responde con sorpresa. Posteriormente, el hombre insiste: “Jajajajaj, sí, vos. Solo ocupo ponerte el anillo”.

En otros mensajes también le pregunta de dónde es y responde a una fotografía preguntándole a qué gimnasio asiste.

Rachel McKenzie, administradora de la cuenta @activismo_con_chell, fue la que denunció el caso en contra de Steve Diet. (redes/Instagram)

McKenzie señaló en su publicación que la adolescente tiene 16 años y que en sus redes sociales hay evidencia clara de su edad, como fotografías de sus 15 años y actividades del colegio. Por ello, cuestionó que un adulto —según indicó, de 31 años— mantenga ese tipo de conversaciones con una menor.

Estos serían los mensajes que el creador de contenido Steve Diet le enviaba a la menor de 16 años. (redes/Instagram)

Tras conocerse el caso, el PANI trasladó la denuncia para que las autoridades competentes investiguen los hechos y determinen si existe algún delito.

“El Centro de Orientación e Información del PANI presentó denuncia ante la Fiscalía de hechos de violencia contra niños, niñas y adolescentes”, confirmó la oficina de prensa de la institución.

Mike Blanco, creador de contenido, fue acusado la semana pasada por presuntamente acosar a menores de edad. (redes/Instagram)

Este caso surge pocos días después de que otro influencer, identificado como Mike Blanco, también fuera señalado en redes sociales por presuntos contactos indebidos con menores. De hecho, la Fiscalía Adjunta de Género del Ministerio Público confirmó que abrió una investigación en su contra.

Hasta el cierre de esta nota, Gómez no había respondido a las consultas realizadas sobre las acusaciones en su contra.