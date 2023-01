Papá de Ítalo Marenco fue operado la tarde de este miércoles

Ítalo Marenco ha estado muy pendiente de su papá, don Álvaro Marenco. Cortesía.

Don Álvaro Marenco, tata de Ítalo, ya fue operado la tarde de este miércoles y se encuentra en sala de recuperación, según comentó el presentador de Giros en redes sociales.

El actor, de 80 años, fue operado de un cáncer que le detectaron y que está encapsulado a un costado de su próstata. En el 2004 había tenido la misma enfermedad y la superó sin problemas.

Llevaba varios días internado, esperando que llegara el momento de la cirugía.

Actor Álvaro Marenco, papá de Ítalo, se enfrenta a una nueva batalla por su salud

Hace unos días habló con La Teja y nos dijo que estaba optimista de lo que vendría para él.

“Quizá es más serio de lo creo pero estoy optimista, me siento tranquilo y estoy dispuesto a que me lo hagan. Yo defiendo el seguro porque me atienden muy bien; primero, porque me reconocen por el trabajo que he hecho,y ahora también por ser el papá de Ítalo. Siempre me tratan muy bien”, dijo.

Esperamos que se recupere y pronto pueda estar haciendo lo que más le gusta que es actuar.