Papá de niño que vendió juguetes: “Nos cambió la vida gracias al ángel Maureen Salguero”

Christopher Arroyo tiene 9 años y vendió sus juguetes para ayudar económicamente a su papito inválido. Captura de video

Don Erick Arroyo Campos no ha parado de darle gracias a Dios por la bendición que ha significado en su vida y la de su pequeño, Christopher, el hecho de que la presentadora Maureen Salguero pasara frente a su casa y le comprara un juguete a su hijo el domingo anterior.

Desde que se viralizó el video que grabó la famosa “Tía”, su celular no ha parado de sonar y a su casa, en Hatillo 2, no han dejado de llegar las ayudas de gente que se conmovió al saber que su hijo, de 9 años, estaba vendiendo sus jugueticos para ayudarlo económicamente.

“El domingo nos cambió la vida gracias al ángel Maureen Salguero”, fue lo primero que dijo don Erick cuando lo contactamos.

Maureen Salguero está muy agradecida con sus seguidores por apoyar a Christopher y a su papá. Archivo

El señor explicó que él vive solo con su hijo porque su madre tiene problemas de adicción, y que a raíz de un accidente de tránsito que tuvo el 17 de diciembre del 2020 perdió su pierna izquierda y despertó dos meses después de estar en coma. Por dicha situación él no puede trabajar y solo viven de su pensión por invalidez.

“Yo solo le dije: ‘¡Ay, papito, ya no crezca un centímetro más que no tengo para comprarte ropa ni zapatos!’. Es que ya nada le queda, y él solito me dijo: ‘Papá, yo te voy a ayudar’ y ahí fue donde me dijo que quería vender los juguetes con los que ya no juega para ayudarme y yo lo dejé.

“Yo dije, ‘voy a probarlo a ver si es cierto’ y el domingo me pidió que le hiciera un rótulo y que fuéramos afuera porque de verdad los iba a vender”, contó algo conmovido.

Maureen Salguero se ha convertido en un ángel para el pequeño Christopher y su papá

No sabían que era la Tía

Don Erick confesó que cuando la locutora de La Caliente paró su carro no sabía que era ella aunque el lunar de Salguero cerca de la boca se le hacía conocido.

“Ella me dijo que si podía hacernos una nota, pero jamás imaginamos que toda Costa Rica se iba a conmover tanto con nuestra historia. El lunes como al mediodía me empezó a llamar la gente, el video de mi hijo se viralizó y querían ayudarlo. Gracias a la Santísima Virgen y el ángel Maureen solo bendiciones hemos recibido desde entonces”, narró el orgulloso padre.

La Tía se conmovió al ver que Christopher estaba vendiendo sus juguetes.

El 17 de setiembre Christopher cumplió años y uno de sus deseos era que su papá le comprara un muñeco de Dragon Ball Z, pues es un fiebre del animé, pero según explicó el señor, no pudo comprárselo porque no tenía dinero. Ahora con los Sinpe móvil que le han hecho podrá cumplirle el sueño.

“Con esas ayudas podremos comprar eso y más. Estoy sumamente agradecido con la gente bondadosa, ha sido impresionante la cantidad de dinero que nos han enviado (no dijo monto), pero sobre todo estamos muy agradecidos con el angelito de Maureen que decidió detener su carro y ayudarnos”, agregó.

Don Erick agregó que con esa platica comprará un buen diario para la casa, ropa y zapatos para su hijo y que si sobra alguito verá si se compra un entero de lotería navideña para rifarlo.