Papá de Yeris Lobo, de Nace una estrella, se vino con todo y pipas a ver a su hijo cantar en vivo

Yeris y su papá David Lobo no se veían desde que inició el programa Nace una estrella. (Lilly Arce/Lilly Arce)

Esta novena gala de Nace una estrella sí que fue especial para Yeris Lobo, pues su papá lo vino a ver cantar, por primera vez, al estudio Marco Picado.

Don David Lobo salió este domingo a las 11 a. m. desde La Rita de Guápiles acompañado de la esposa de un hermano y dos amigas, pero además se vino con sus pipas, con las que se gana la vida vendiéndolas en la calle.

Según nos contó, más bien estuvieron a punto de no llegar a San José por culpa de las lluvias y los derrumbes en la ruta 32. De hecho, despuecito que ellos pasaron, la cerraron por seguridad.

“Había demasiada agua, es impresionante el montón de agua. Es la primera vez, de tanto viajar por el Zurquí, que veo tanta agua y tanta subida de agua, y había piedras y los carros hasta parecían casi como lanchas y casi nos varamos. El carro se apagó y después arrancó. Aquí estamos, yo me asusté todo y dije: ‘uy, Señor, seguramente van a cerrar el Zurquí’”, contó todo sorprendido.

Esta noche Yeris abrió la gala cantando “Cara de niño” de Jerry Ribera, y recibió de los jueces 35 puntos. (Lilly Arce/Lilly Arce)

Él y su hijo no se veían, personalmente, desde que inició la competencia de canto de Teletica, pues Yeris está viviendo en una casa que les da el canal para los que viven largo para que puedan ensayar entre semana.

Don David aseguró que ahora lo nota mucho más maduro y bastante cambiado, para bien, por lo que agradeció a todo el personal de Teletica por todo lo que han hecho por su hijo.

Así fue la presentación de Yeris Lobo en la novena gala de Nace una estrella

Yeris había contado en la gala memorable que solo vive con su papito desde que era un niño porque su mamá los abandonó por problemas de alcoholismo.

“He estado viendo el crecimiento, ha cambiado mucho también, la forma de su hombría y digamos la forma de la expresión de él. Y bueno, la gente me lo cuenta, me quedo sin palabras cuando me hablan de él”, dijo.

Don David Lobo trajo pipas con sus pajilla hechas de bambú y las regaló entre los compañeros de su hijo Yeris. (Lilly Arce/Lilly Arce)

Don David también dijo que está muy orgullo de ver cuánto ha avanzado en el programa y todo el apoyo que le han dado en todo el país.

“Me siento muy orgulloso de mi hijo, del apoyo que él está recibiendo de toda la comunidad de Limón, de La Rita, de Roxana, bueno, de todas las diferentes partes”, mencionó.

Como el programa termina tarde y el paso por la carretera Braulio Carrillo está cerrado, él se quedará en la casa de una amiga de su cuñada y se regresará este lunes por la mañana para tratar de llegar a vender algo de pipas, las cuales, además, las da con unas pajillas hechas de bambú.