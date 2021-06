– El 6 de febrero me llamó el productor, don Heriberto, y me dijo que había claficiado, que puliera bien la rutina y que preparara otras por aquello. Además me pidieron que le hiciera las correcciones que ellos me indicaron. Yo conté uno que dice: 'Mamá en la escuela me dicen Celia Cruz, ¿quién? 'Esa negrita que va caminando (cantado)' y eso no se puede utilizar porque no se pueden usar partes de ninguna canción.