Paquita la del Barrio está en el hospital y anunció la cancelación de sus conciertos

Paquita la del Barrio se presentó en el Festival Ranchero de Palmares en 2019. Archivo (Diana Mendez)

La cantante Paquita la del Barrio anunció que está hospitalizada y que por lo tanto no podrá dar los conciertos que tenía programados para las próximas semanas.

La mexicana utilizó su cuenta oficial de Instagram para contarles a sus seguidores que tuvieron que operarla para aliviar un malestar que tenía en el nervio ciático, el cual le causa molestias desde hace un tiempo.

“Desgraciadamente no estoy bien”, expresó la “Reina del Pueblo” en un video mientras se le ve postrada en una cama.

Paquita dice que deberá estar en reposo por tres semanas más. Instagram

“Amigos de Moroleón (lugar donde daría un concierto este fin de semana), créanme que me da mucho gusto saber que me lo recuerdan y que querían que estuviera con ustedes, pero desgraciadamente no estoy bien. Me hicieron un tratamiento el sábado y tengo que guardar reposo dos o tres semanas”, dijo la intérprete de éxitos como “Rata de dos patas”, “Tres veces te engañé” o “Cheque en blanco”.

Francisca Viveros Barradas, su nombre real, mencionó que uno de los principales motivos por los que se operó era porque no podía caminar bien y para realizar su presentación era necesario sentirse bien de salud primero.

“En realidad no puedo caminar muy bien, no puedo. Me da mucha tristeza no estar con ustedes, porque ustedes saben que nunca les he fallado, entonces, por esta discúlpenme, de verdad disculpas a la empresa y a todo el público de Moroleón, mil disculpas. Espero en Dios que quede bien y para la otra ya estaré con ustedes, muchas gracias “, agregó la cantante.

La preocupación en redes sociales por la cantante ha sido impresionante, pues mientras algunos aseguraron que se ve físicamente “muy mal y deteriorada”, otros aprovecharon su publicación para escribirle mensajes de cariño y mencionarle que “su salud es primero”.

