Parque Viva inaugura el Anfiteatro Imperial y refuerza su oferta de espectáculos

El principal escenario de conciertos y espectáculos de Parque Viva inicia una nueva etapa.

A partir de febrero de 2026, el espacio será conocido como Anfiteatro Imperial, como parte de una alianza estratégica orientada a fortalecer la música y el entretenimiento en vivo en Costa Rica.

El anfiteatro de Parque Viva ahora se llamará Anfiteatro Imperial. (Cortesía/Cortesía)

El cambio de nombre responde a un nuevo patrocinio que consolida la relación de Imperial con la escena musical y cultural del país.

Esta alianza contempla una renovación integral de los visuales de marca del anfiteatro, alineando el espacio con la identidad, el tono y los valores culturales de Imperial, una marca históricamente vinculada al acompañamiento de expresiones musicales y artísticas en Costa Rica.

El anfiteatro de Parque Viva fue remodelado en todos sus sectores. (Cortesía/Cortesía)

Ubicado dentro de Parque Viva, el Anfiteatro Imperial se ha consolidado como uno de los escenarios más relevantes para conciertos y espectáculos de gran formato, recibiendo a lo largo de los años a artistas nacionales e internacionales y contribuyendo al posicionamiento del país dentro de los circuitos regionales de entretenimiento en vivo.

“El Anfiteatro Imperial representa una evolución natural de nuestra relación con la música en vivo. Para Imperial, este espacio es una plataforma cultural que conecta a las personas a través de experiencias memorables, fortalece la escena musical y aporta al desarrollo del entretenimiento en el país”, señaló Fabián Loría, gerente de marca Imperial.

La alianza refuerza el rol del anfiteatro como punto de encuentro para la música y el entretenimiento, y amplía las oportunidades para que artistas costarricenses compartan escenario con exponentes internacionales, accedan a infraestructura de alto nivel técnico y se conecten con nuevas audiencias.

A lo largo de su trayectoria, Imperial ha respaldado múltiples iniciativas musicales, festivales y plataformas creativas que han contribuido a visibilizar el talento local y a fortalecer la industria del entretenimiento en vivo.

Este nuevo patrocinio se suma a ese recorrido, consolidando una visión de largo plazo enfocada en el desarrollo cultural y la creación de experiencias de valor para el público adulto.

La programación artística y los lineamientos de funcionamiento del espacio continuarán desarrollándose bajo las regulaciones vigentes y con un enfoque en el disfrute responsable de los espectáculos.