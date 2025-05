Participante de “Nace una estrella” habla con el corazón sobre las duras críticas que ha recibido

27/04/2025. Nace Una estrella. Gala #3. Estudio Marco Picado, San Jose. Fotografía: Lilly Arce (Lilly Arce/LILLY ARCE)

Una de las participantes de Nace una estrella habló de las críticas que recibe al estar en el programa de televisión de Teletica y reconoció que le duelen mucho.

Se trata de Jéssica López, quien desde que fue elegida como una de las 12 adultas que compiten en el concurso de canto, se ha visto expuesta a los señalamientos por el hecho de que tiene más de 15 años de carrera musical y es la vocalista del grupo nacional Buena calle.

Ella tocó el tema en su cuenta de Instagram luego de poner una cajita de preguntas en la que no faltó quien le preguntara por este asunto.

“Debo decirlo que ha sido duro (la crítica), no ha sido fácil. Han sido cosas que me han afectado, soy una chica sensible, me considero una persona así.

“He visto comentarios de gente que dice que soy una prepotente y no, jamás; o sea, soy una persona trabajadora, que viene de una familia humilde, de papás trabajadores y que me han enseñado a luchar por lo que uno quiere, a darlo todo y, hay veces que cuando uno está en una competencia de canto, lo que menos uno desea es que lo acribillen de esa manera y que te critiquen personas que no te conocen, pero bueno, aquí estamos”, dijo algo triste.

Jéssica estuvo en zona de riesgo en la tercera gala, del domingo anterior, por lo que estuvo a punto de abandonar la competencia. Al final, el público y el jurado decidieron que se fuera Albin Fernández, “La Ardilla”, el roquero de esta temporada.

Ella, además de cantar con Buena Calle, también tiene un dúo con su novio, el guitarrista Jimmy Sierra, por lo que la música siempre ha sido su machete de trabajo y decidió meterse al programa para darse a conocer más públicamente.